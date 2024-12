Giáo sư hàng đầu về tim mạch chỉ ra 2 hành động giúp 'đẩy lùi' đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Bệnh lý tim mạch gia tăng

Các chuyên gia cho biết bệnh tim mạch ngày càng có xu hướng gia tăng. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Điều đáng báo động là tử vong do các bệnh tim mạch chủ yếu là tử vong sớm do không được can thiệp kịp thời.

Bên lề tọa đàm “Những đổi mới trong Chăm sóc Sức khỏe Tim mạch và điều trị đột quỵ”, GS.TS.BS Bùi Đức Phú, chuyên gia tim mạch, Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết tại Châu Á Thái Bình Dương trong vòng 29 năm qua, tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch tăng gấp 2 lần, từ 3 triệu lên 6 triệu người. Còn tại Việt Nam, tử vong do vấn đề tim mạch cũng tăng, nhưng chưa có thống kê đầy đủ.

GS Phú cảnh báo thêm rằng các ca tử vong do vấn đề tim mạch xảy ra nhiều nhất ở bệnh nhân đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

GS Phú chia sẻ tại tọa đàm (ảnh T.K).

Cũng theo GS Phú, có 2 nguyên nhân khiến số ca tử vong liên quan tới bệnh tim mạch ở Việt Nam tăng, đó là không kiểm soát được huyết áp và mỡ máu.

PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Quang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay có nhiều thành tựu về tim mạch trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, gánh nặng bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong ở Việt Nam vẫn còn lớn.

PGS Quang cho rằng con số tử vong do bệnh tim mạch tại Việt Nam lớn là do nhiều nguyên nhân, trong đó có ô nhiễm không khí. Ngoài ra, còn có nguyên nhân đến từ cholesterol, hút thuốc…

Cách 'đẩy lùi' đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Theo GS Phú, có 2 việc chúng ta có thể làm để giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đó là kiểm soát huyết áp và mỡ máu.

Ngoài ra, người dân cũng cần lưu ý thay lối sống - chế độ ăn – thói quen sinh hoạt.

- Về lối sống, mọi người cần phải tăng cường vận động thể dục thể thao; chơi các bộ môn thể thao phù hợp với lứa tuổi và thể trạng, bệnh lý cơ thể.

- Trong ăn uống, mọi người cần phải ăn cân đối, đa dạng các chất dinh dưỡng; tăng cường ăn rau xanh, hoa quả chín; hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn, chiên, rán…

- Trong sinh hoạt, mọi người cần từ bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu bia. Mỗi người dân cần phải đi khám sức khỏe tim mạch định kỳ, theo dõi huyết áp.

Cuối cùng, GS Quang cho biết hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu phòng ngừa bệnh lý tim mạch. Theo đó, việc phòng ngừa tại tuyến cơ sở cần chia mức độ nguy cơ để đạt được hiệu quả. Trong dự phòng có các nghiên cứu chuyên sâu về gen, can thiệp trước điều trị bằng AI, điện tim, theo dõi điện tâm đồ để tiên lượng sớm cho bệnh nhân.