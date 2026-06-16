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Giảm muối nhưng vẫn ngon miệng: Chuyên gia gợi ý giải pháp ít người biết

N.Ái
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Bột ngọt giúp duy trì chế độ ăn giảm muối mà vẫn giữ được vị ngon nhờ hàm lượng natri chỉ bằng 1/3 so với muối ăn.

Tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận mạn hay đái tháo đường đang ngày càng trở thành gánh nặng sức khỏe tại Việt Nam. Trong số các yếu tố nguy cơ, chế độ ăn nhiều muối được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng nhưng cũng dễ bị bỏ qua.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giảm lượng muối tiêu thụ là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, đây lại là thay đổi không dễ thực hiện bởi thói quen ăn uống của người Việt vốn chuộng vị đậm đà.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Kim Chi, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình vận động giảm muối trong cộng đồng. "Từ năm 2015, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch giảm muối với thông điệp 'Ăn giảm mặn - chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn'. Mục tiêu là giảm đáng kể lượng muối tiêu thụ trong khẩu phần ăn của người dân", bác sĩ Chi cho biết.

Giảm muối nhưng vẫn ngon miệng: Chuyên gia gợi ý giải pháp ít người biết - Ảnh 1.

Nhiều nghiên cứu chứng minh sử dụng bột ngọt để thay thế một phần muối ăn là giải pháp giảm muối hiệu quả

Tuy nhiên, theo bác sĩ Chi, khó khăn lớn nhất là khi giảm muối, nhiều người cảm thấy món ăn trở nên nhạt nhẽo và kém hấp dẫn. "Ăn uống không chỉ để đủ chất mà còn phải ngon miệng. Khi giảm muối đột ngột, cảm giác ngon miệng giảm đi nên nhiều người khó duy trì lâu dài", bà nhận định.

Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích tận dụng nhiều loại gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, tiêu, rau thơm nhằm tăng hương vị cho món ăn. Bên cạnh đó, một giải pháp được nhiều nghiên cứu chứng minh mang lại hiệu quả là sử dụng bột ngọt để thay thế một phần muối ăn.

Sở dĩ bột ngọt có thể hỗ trợ giảm muối là nhờ tạo ra vị umami - vị ngon đặc trưng giúp tăng cảm nhận đậm đà của thực phẩm, đồng thời, lượng natri trong bột ngọt chỉ bằng 1/3 so với muối ăn.

"Nếu thay thế khoảng 50% lượng muối bằng bột ngọt, ví dụ sử dụng 5 g muối và 5 g bột ngọt thay cho 10 g muối trong một lít nước dùng, món ăn vẫn giữ được độ ngon nhưng lượng natri có thể giảm khoảng 30%-40%", bác sĩ Chi cho biết.

Giảm muối nhưng vẫn ngon miệng: Chuyên gia gợi ý giải pháp ít người biết - Ảnh 2.

Natri là thành phần cần được kiểm soát trong chế độ ăn vì tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và nhiều bệnh lý tim mạch. Theo các chuyên gia, ưu điểm của giải pháp này là không buộc người tiêu dùng phải từ bỏ hoàn toàn khẩu vị quen thuộc. Thay vào đó, họ có thể từng bước giảm lượng natri mà vẫn duy trì cảm giác ngon miệng trong bữa ăn hằng ngày.

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng nhanh chóng, việc giảm muối không còn là khuyến cáo dành riêng cho người bệnh mà đã trở thành nhu cầu của toàn xã hội.

Các chuyên gia cho rằng xây dựng chế độ ăn lành mạnh cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng có thể duy trì lâu dài. Việc kết hợp đa dạng gia vị tự nhiên cùng sử dụng bột ngọt hợp lý để giảm bớt lượng muối là một trong những giải pháp thiết thực giúp người dân vừa bảo vệ sức khỏe, vừa giữ được sự hấp dẫn của bữa cơm gia đình.

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