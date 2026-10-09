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Giám đốc không hưởng lương có phải đóng BHXH bắt buộc?

chinhphu.vn
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Tháng 02/2026, ông Nguyễn Lưu Hải (Ninh Bình) thành lập doanh nghiệp, làm giám đốc, không hưởng lương, không ký hợp đồng lao động. Ông Hải hỏi, ông có cần tham gia BHXH bắt buộc không? Ông có 5 nhân viên thì cách đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp cần những gì?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình trả lời như sau:

Tại điểm n khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có quy định: Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã không hưởng tiền lương. Vậy, trường hợp của ông thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.

Về hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đối với doanh nghiệp mới thành lập: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); giấy phép ĐKKD (bản photo); danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT); tờ khai tham gia BHXH (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa có mã số, thay đổi thông tin và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. Đơn vị có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH cơ sở trên địa bàn để được cấp Mã đơn vị và thực hiện nộp hồ sơ điện tử.

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Tags

giám đốc

BHXH

doanh nghiệp

bảo hiểm xã hội

chính sách

tham gia BHXH bắt buộc

hợp đồng lao động

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