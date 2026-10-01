Hôm nay bắt đầu chi trả lương hưu tháng 10/2026: Ai nhận trước, người nào phải chờ thêm 1 ngày?

Người hưởng lương hưu tháng 10/2026 cần lưu ý lịch chi trả để tránh nhầm lẫn về thời điểm tiền về tài khoản.

Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2026 có điểm người hưởng cần đặc biệt lưu ý để biết chính xác thời gian nhận tiền.

