Giám đốc Cơ quan mua sắm Quốc phòng Ukraine từ chức

Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Arsen Zhumadilov thông báo đệ đơn từ chức và sẽ thôi nhiệm sớm.

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine (DPA), ông Arsen Zhumadilov cho biết: “Tôi đã đưa ra quyết định này hồi tháng 6. Đây là quyết định của riêng tôi. Nó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì. Tính đến hôm nay, quyết định của tôi vẫn giữ nguyên: Ngày 31/8 sẽ là ngày làm việc cuối cùng của tôi”.

Thông báo này được đưa ra sau khi Quốc hội Ukraine thông qua việc bổ nhiệm Cựu sĩ quan cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine Yevhen Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng .

Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine (DPA), ông Arsen Zhumadilov. (Ảnh: Getty)

Theo ông Zhumadilov, cựu Tổng giám đốc Cơ quan Mua sắm Y tế Nhà nước Ukraine Oleh Klots sẽ giữ chức vụ người đứng đầu tạm thời của cơ quan này cho đến khi Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm người kế nhiệm chính thức.

Tháng 3/2025, ông Zhumadilov được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan phụ trách hoạt động mua sắm vũ khí của Bộ Quốc phòng Ukraine, sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cách chức bà Maryna Bezrukova, trong bối cảnh căng thẳng giữa lãnh đạo bộ và cơ quan này.

Vào tháng 5/2026, ông Zhumadilov bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) thẩm vấn với tư cách là nhân chứng trong vụ bê bối tham nhũng lớn nhất nước này, xoay quanh doanh nhân kiêm cộng sự kinh doanh cũ của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Timur Mindich.

Những đoạn băng ghi âm do NABU thu được bao gồm cuộc thảo luận giữa ông Mindich và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov về hợp đồng mua sắm quốc phòng. Ông Zhumadilov xác nhận ông đã gặp 2 người này để thảo luận về hợp đồng áo chống đạn, nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc động cơ thầm kín.

Ông Zhumadilov cũng phải đối mặt với sự chỉ trích từ Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng (AntAC), đơn vị được Mỹ và EU tài trợ, vì sa thải ông Artem Sytnyk, người từng đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU). AntAC mô tả động thái đó là nỗ lực của ông Umerov và ông Zhumadilov nhằm “đảm bảo sự kiểm soát thuận tiện và trung thành đối với cơ quan”.