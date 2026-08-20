Campuchia chi 3,2 tỷ USD mua máy bay Mỹ: Washington hậu thuẫn giấc mơ lớn của Phnom Penh ở ĐNÁ

Bộ Thương mại Mỹ long trọng chúc mừng việc ký thỏa thuận thương mại trị giá 3,2 USD giữa Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Air Cambodia về việc cung cấp tối đa 20 máy bay 737 MAX.

Campuchia chi 3,2 tỷ USD mua máy bay Mỹ

Quan hệ hợp tác hàng không giữa Mỹ và Campuchia đang bước sang một giai đoạn mới khi hai nước đồng thời thúc đẩy các thương vụ máy bay, đầu tư hạ tầng sân bay và kế hoạch phát triển Campuchia thành trung tâm vận tải, logistics của khu vực.

Theo Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Campuchia, trong cuộc gặp tại Phnom Penh, Đại biện lâm thời Mỹ tại Campuchia Aleks Zittle đã làm việc với ông Mao Havannall, Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA), nhằm thảo luận các sáng kiến tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại song phương.

Cuộc gặp được Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia thông tin ngày 7/8/2026.

Bộ Thương mại Mỹ đạt thỏa thuận với Air Cambodia. Ảnh: Bộ Thương mại Mỹ

Tâm điểm của cuộc thảo luận là kế hoạch trị giá khoảng 3,2 tỷ USD của Air Cambodia để mua máy bay Boeing tiết kiệm nhiên liệu.

Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình hiện đại hóa đội bay của hãng hàng không quốc gia Campuchia, đồng thời mở rộng khả năng kết nối trực tiếp của nước này với các thị trường tại châu Á và xa hơn.

Theo Boeing, Air Cambodia đã chốt đơn hàng 10 chiếc 737-8, kèm quyền mua thêm 10 chiếc, nâng quy mô thỏa thuận lên tới 20 máy bay. Đây cũng là lần đầu tiên một hãng hàng không Campuchia đặt mua máy bay Boeing.

Không chỉ dừng ở việc bán máy bay, phía Mỹ còn đang tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển hạ tầng hàng không Campuchia.

Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) đã cam kết khoản đầu tư 100 triệu USD vào sân bay quốc tế Techo (KTI), sân bay mới đóng vai trò cửa ngõ hàng không chính của Phnom Penh.

Theo bài viết, khoản đầu tư này phù hợp với định hướng của SSCA nhằm xây dựng KTI thành một trung tâm vận tải hàng hóa và logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu thương mại ngày càng tăng và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Một nội dung khác được hai bên đề cập là tiến trình Campuchia hướng tới phê chuẩn Công ước Cape Town. Đây là khuôn khổ pháp lý quốc tế liên quan đến tài chính và cho thuê máy bay xuyên biên giới.

Việc tham gia công ước được kỳ vọng giúp Campuchia giảm chi phí vốn cho các hãng hàng không, tăng niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thu hút thêm dòng vốn quốc tế vào ngành hàng không.

Nhìn tổng thể, Mỹ và Campuchia đang mở rộng hợp tác từ mua máy bay sang sân bay, tài chính hàng không và logistics. Những bước đi này có thể tạo nền tảng để Campuchia nâng vị thế trong mạng lưới vận tải hàng không khu vực.

Campuchia muốn biến sân bay mới thành trung tâm logistics khu vực

Theo truyền thông Campuchia, nước này đang đặt mục tiêu đến năm 2027 phục vụ 8 triệu hành khách và 112.000 tấn hàng hóa hàng không thông qua 4 sân bay quốc tế gồm Techo, Siem Reap-Angkor, Sihanoukville và Dara Sakor.

Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng ngành hàng không và nâng vị thế của Campuchia trên thị trường hàng không Đông Nam Á.

Campuchia muốn biến sân bay thành trung tâm logistics khu vực. Ảnh: cambodiainvestmentreview

Đáng chú ý, đà tăng trưởng hiện nay đang nghiêng mạnh về vận tải hàng hóa. Trong 7 tháng đầu năm 2026, các sân bay quốc tế Campuchia phục vụ khoảng 3,71 triệu hành khách, giảm 9% so với cùng kỳ, trong khi lượng hàng hóa đạt 57.102 tấn, tăng 21%. Số chuyến bay đạt 37.248, giảm khoảng 1%.

Diễn biến này càng làm nổi bật tham vọng của Phnom Penh trong việc phát triển Techo International Airport (KTI) thành một đầu mối hàng không và logistics quan trọng.

Theo website chính thức của KTI, sân bay có diện tích khoảng 2.600 ha, nằm cách Phnom Penh khoảng 20 km về phía nam và được xác định là cửa ngõ quốc tế chính mới của Campuchia. Giai đoạn đầu của sân bay được thiết kế để phục vụ tới 15 triệu hành khách mỗi năm.

Trong khi đó, Campuchia cũng đang mở rộng kết nối hàng không với Mỹ. Ngày 30/6/2026, hai nước ký Hiệp định Vận tải Hàng không Open Skies đầu tiên, sau 12 năm đàm phán. Thỏa thuận mở rộng quyền khai thác cho các hãng hàng không và tạo thêm cơ hội phát triển các tuyến vận chuyển hành khách, hàng hóa giữa hai nước.

Đáng chú ý, hiệp định còn bao gồm quyền vận tải hàng hóa tự do thứ bảy, cho phép các hãng hàng hóa khai thác những tuyến giữa Campuchia và nước thứ ba mà không nhất thiết phải nối chuyến qua Mỹ. Aviation Week cho biết với thỏa thuận này, Mỹ có gần 140 hiệp định Open Skies với các đối tác trên thế giới.

Trong bối cảnh lượng hàng hóa hàng không tăng 21% trong 7 tháng đầu năm, trong khi lượng hành khách lại giảm 9%, việc Phnom Penh đặt mục tiêu đạt 112.000 tấn hàng hóa vào năm 2027 cho thấy logistics hàng không đang ngày càng trở thành một trụ cột trong tham vọng phát triển ngành hàng không của Campuchia.