Giám đốc chương trình truyền hình lớn nói thẳng nghệ sĩ trẻ

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của nhạc sĩ Hoài An. Nhạc sĩ Hoài An là gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc trẻ Việt Nam. Anh là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Tình thơ, Tình khúc vàng, Nếu phôi pha ngày mai...

Bên cạnh sáng tác, Hoài An còn là Giám đốc Âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình lớn. Anh từng giành nhiều giải thưởng uy tín như Làn Sóng Xanh (2000–2002), Giải Mai Vàng (2001), Bài hát tôi yêu (2003–2005),...

Nhạc sĩ Hoài An

Tại chương trình, nhạc sĩ Hoài An cho biết, trong vài năm gần đây anh dành trọn tâm huyết cho âm nhạc về dân tộc, sử ca, truyền thuyết và cổ tích Việt Nam.

Anh nói: "Tôi mất khoảng hai năm từ 2023 đến 2025 để hoàn thiện phần hòa âm, thu ca và mix master cho album Hồn Việt. Album có 15 ca khúc nhưng gồm 17 track vì có hai bài được làm thêm phiên bản khác nhau. Ban đầu tôi chỉ định viết về sử ca, nhưng sau nhận thấy nội dung có phần 'nặng', nên thêm một số ca khúc cổ tích như Bánh chưng bánh dày, Thạch Sanh để tạo sự cân bằng.

Điều đặc biệt là Hồn Việt được phát hành dưới dạng CD vật lý, giữa thời đại nhạc số thống trị. Tôi là người hoài cổ, thích cảm giác được cầm trên tay chiếc CD, mở nhạc và chỉ tập trung lắng nghe. Khi ta nghe nhạc số, thường vừa nghe vừa làm việc khác, còn với CD, mình thật sự 'sống' cùng âm nhạc".

Về trào lưu kết hợp dân ca với rap hay EDM trong giới trẻ, nhạc sĩ Hoài An nói thẳng: "Bất kỳ sự thử nghiệm nào cũng có lý do để tồn tại. Khi nghệ sĩ trẻ kết hợp chất liệu dân gian với yếu tố quốc tế, đó là cách để âm nhạc Việt chạm tới bạn bè thế giới, khiến họ tò mò và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

Theo tôi, không phải ai cũng đủ điều kiện để gánh trên vai trọng trách bảo tồn và phát triển văn hóa qua nghệ thuật. Trong thế giới nghệ sĩ, chỉ khoảng 20% là thật sự thành công và chiếm đến 80% thị trường. Nếu chỉ cần 10% trong số đó mang ý thức trở thành đại sứ văn hóa, đưa yếu tố dân tộc vào tác phẩm, thì đã là một tín hiệu rất tốt.

Hành trình sáng tác của tôi đã thay đổi nhiều so với những năm 2000. Nếu trước đây, khi viết tình ca, tôi chỉ để cảm xúc dẫn lối thì nay, với các ca khúc sử ca, tôi phải đầu tư công phu hơn, đọc tài liệu, tìm hiểu nhân vật, thời gian và địa danh lịch sử để bảo đảm tính chính xác. Dù vậy, mỗi khi chạm đến âm nhạc, tôi vẫn giữ được tâm hồn hồn nhiên, say mê như một đứa trẻ, luôn thích cầm đàn và hòa mình vào giai điệu.

Tôi hiếm khi hát những ca khúc do chính mình sáng tác, bởi muốn giữ một khoảng cách nhất định với những đứa con tinh thần. Theo tôi, điều đó giúp bản thân luôn giữ được cảm xúc mới mẻ, khách quan khi sáng tác, đồng thời tạo không gian để các ca sĩ khác thể hiện và mang hơi thở riêng vào từng bài hát".