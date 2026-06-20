Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đăng ký lịch làm việc cố định tại cơ sở 2 Ninh Bình

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bản thân ông đã đăng ký lịch công tác cố định tại cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành từ ngày 26/6 với 1.288 nhân sự giàu kinh nghiệm, hướng tới chất lượng chuyên môn tương đương hoặc vượt Hà Nội.

Từ ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Theo lãnh đạo bệnh viện, đây sẽ là cơ sở chính trong mô hình vận hành mới, với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm được điều động làm việc thường xuyên.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bản thân ông đã đăng ký lịch công tác cố định tại cơ sở Ninh Bình. Hàng tuần, ông trực tiếp làm việc tại đây vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, trong khi những ngày còn lại tiếp tục điều hành công việc tại cơ sở Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành từ ngày 26/6.

Để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành, bệnh viện đã điều động 1.288 viên chức và người lao động có nhiều năm kinh nghiệm về công tác tại Ninh Bình. Song song với đó, các thủ tục cấp phép hoạt động đã hoàn tất, công tác chuẩn bị về vật tư, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao, kiểm soát nhiễm khuẩn và xử lý chất thải y tế cũng được triển khai đồng bộ.

Theo ông Cơ, cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ nhân lực chất lượng cao trực tiếp tham gia khám chữa bệnh. Vì vậy, chất lượng chuyên môn được kỳ vọng tương đương, thậm chí tốt hơn cơ sở tại Hà Nội ở nhiều lĩnh vực.

Hiện các khoa lâm sàng đã hoàn thiện phương án bố trí nhân sự và trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Hệ thống phòng mổ đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng tiếp nhận các ca phẫu thuật ngay sau khi bệnh viện đi vào hoạt động.

Ở khối cận lâm sàng, các thiết bị chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại đang được lắp đặt, hiệu chuẩn và kiểm tra nhằm bảo đảm độ chính xác trong quá trình vận hành.

Một trong những điểm nhấn của cơ sở Ninh Bình là định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh trong hệ thống y tế công lập. Các phần mềm quản lý bệnh viện, xét nghiệm và dữ liệu người bệnh được kết nối liên thông giữa hai cơ sở Hà Nội - Ninh Bình, giúp đồng bộ hồ sơ, hỗ trợ công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều trị.

Bên cạnh chuyên môn, bệnh viện cũng đã xây dựng phương án bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh, đồng thời chuẩn bị điều kiện sinh hoạt, đi lại cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở mới.

Liên quan cơ chế vận hành, Bộ Y tế đang đề xuất Chính phủ ban hành chính sách đặc thù cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Trong đó, người bệnh dự kiến được tạo điều kiện chuyển tuyến điều trị và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa hai cơ sở theo cơ chế thông tuyến, đồng thời sử dụng danh mục thuốc tương đương để bảo đảm tính liên tục trong điều trị.