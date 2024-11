Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Bỏ in phim chụp chiếu, tiết kiệm gần 80 tỷ đồng/năm

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian qua đơn vị đạt được nhiều thành tựu trong chuyển đổi số. Từ 1/11, bệnh viện triển khai hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử.

“Chúng tôi tự hào là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của Bộ Y tế áp dụng chính thức hồ sơ bệnh án điện tử. Đây là bước tiến đột phá trong việc hiện đại hóa quy trình chăm sóc sức khỏe, quản lý hồ sơ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và cải thiện trải nghiệm của người bệnh”, PGS TS Đào Xuân Cơ nói.

PGS TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Trần Minh)

Việc chuyển đổi sang bệnh án điện tử đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho bệnh viện và bệnh nhân. Theo đó, người bệnh có thể đăng ký lịch khám qua điện thoại hoặc ứng dụng di động, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi tại bệnh viện. Mỗi ngày khoảng 2.500 người đặt lịch khám qua điện thoại, qua mạng, nhờ đó bệnh viện có thể chia khung giờ tiếp nhận bệnh nhân và tránh quá đông người đến khám vào các khung giờ cao điểm.

Khi bệnh viện áp dụng bệnh án điện tử, thông tin của người bệnh sẽ được lưu trữ và quản đồng bộ, giúp bác sĩ dễ dàng truy cập và theo dõi lịch sử khám chữa bệnh.

Đặc biệt, việc không cần in giấy tờ và phim chụp sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho cả bệnh viện và người bệnh. “Mỗi năm chúng tôi tiêu tốn 70 tỷ đồng cho việc in phim chụp chiếu, khoảng 3 tỷ đồng tiền mua mực, 4 – 5 tỷ đồng tiền mua giấy để in các loại giấy tờ chỉ định. Khi áp dụng bệnh án điện tử, không cần in giấy tờ và phim chụp, bệnh viện có thể tiết kiệm được gần 80 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách y tế”, PGS Đào Xuân Cơ nói.

Việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử còn cho phép hệ thống liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế, giảm thiểu việc làm lại các xét nghiệm không cần thiết.

Bệnh án điện tử cũng giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giảm thiểu thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Đội ngũ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nhận đặt lịch khám và tư vấn cho người bệnh qua tổng đài và website. (Ảnh: Thế Anh)

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ luôn coi chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, ưu tiên nguồn lực, quyết liệt chỉ đạo triển khai.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe đã có bước phát triển, người dân, người bệnh đã được hưởng lợi từ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có việc khám, chữa bệnh.

“Bài toán chuyển đổi số của bệnh viện là bài toán khó, phức tạp, không phải có kinh phí là làm được. Việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử là bước tiến lớn trong chuyển đổi số của Bệnh viện Bạch Mai”, bà Lan nói.

Bộ trưởng Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục chú trọng các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người dân khi đăng ký và trong quá trình khám chữa bệnh, như triển khai sổ sức khỏe điện tử, chuyển tuyến điện tử, hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID.