Các đội cứu hộ đã chuyển 9 người bị thương đến bệnh viện sau khi tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng và dòng người chen lấn tại địa điểm này dẫn đến vụ ép đám đông.

Một người đã thiệt mạng và tám người khác bị thương sau một vụ giẫm đạp trong lúc đông đảo người hâm mộ tụ tập tại trung tâm thành phố Amman để theo dõi trận đấu của đội tuyển Jordan tại World Cup đấu với đối thủ Algeria vào đầu ngày thứ Ba (23/6), Hãng thông tấn Jordan đưa tin dẫn nguồn từ Tổng cục An ninh Công cộng (PSD) nước này.

Sự việc xảy ra tại Quảng trường Hashemite, nơi một lượng lớn người hâm mộ đã đổ về thủ đô để xem trận thua 1-2 của Jordan trước Algeria, theo Hãng thông tấn Jordan.

Biển người ở Jordan

Các đội cứu hộ đã chuyển chín người bị thương đến bệnh viện sau khi tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng và dòng người chen lấn tại địa điểm này dẫn đến vụ ép đám đông. Một trong những người bị thương sau đó đã tử vong, trong khi những người còn lại bị các vết thương từ nhẹ đến trung bình, cơ quan này báo cáo dựa trên thông tin từ PSD.

Các chuyên gia đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến tử vong, báo cáo cho biết thêm.

Những đám đông khán giả lớn đã tụ tập khắp thủ đô để theo dõi trận đấu, khi Jordan lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup.

Nguồn: Reuters