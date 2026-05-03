Giảm 10kg để mặc váy cưới, cô gái bàng hoàng kể lại khoảnh khắc tức ngực, tim loạn nhịp: “Tôi nghĩ mình… sắp chết”

Tăng Lộc |

Ai cũng muốn mình xinh đẹp và rực rỡ nhất có thể trong ngày cưới. Thế nhưng, đừng vì bất cứ lý do gì mà “ngược đãi” cơ thể, giảm cân cực đoan có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Ngày cưới là khoảnh khắc khắc rạng rỡ nhất của người phụ nữ, nhưng với Tiểu Khiết (Trung Quốc) hành trình chạm tay vào Chiếc váy cưới mơ ước lại chút nữa trở thành một bi kịch y khoa. Để ép mình vừa phải trong bộ váy cưới nhỏ hơn một kích thước, cô đã tự động đưa cơ vào một cuộc "hành xác" đúng nghĩa mà nghĩ đến những hậu quả khủng khiếp đang chờ đợi phía trước.

Ảnh minh họa

Cuộc đua khốc liệt với váy cưới và cái giá hoàn hảo

Ở tuổi 30, Tiểu Khiết bắt đầu chiến dịch giảm cân tốc độ bằng cách cắt giảm lượng calo nạp vào mỗi ngày. Dù làm trong trạng thái suy thoái, cô vẫn ép mình chạy bộ hoặc đạp xe một đồng hồ dưới cường độ cao.

Chỉ trong vòng hai tháng, cô gái trẻ đã đạt được mục tiêu giảm 10kg, nhưng đi kèm với đó là những dấu hiệu báo động. Chu kỳ kinh nguyệt rối loạn, tóc rụng từng mảng, tâm trạng luôn bất ổn và cơ thể lúc nào cũng cảm thấy lạnh dù đang giữa mùa hè.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm của cơn ác mộng xảy ra tại phòng tập. Trong khi đang thực hiện động tác ngồi xổm, Tiểu Khiết đột ngột cảm thấy lồng ngực thắt lại, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt mờ đi và toàn thân mất kiểm soát. “Lúc đó, tôi thực sự nghĩ mình sắp chết. Cảm giác hơi thở bị nghẹn lại, xung quanh tối sầm lại…”, Tiểu Khiết bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với tử thần.

Hội chứng REDs: Khi cơ thể bật chế độ "ngắt điện" để sinh tồn.

Theo bác sĩ Lưu Dao Trấn, chuyên gia về giảm cân và chuyển hóa (Trung Quốc), tình trạng của Tiểu Khiết là điển hình của hội chứng REDs (Thiếu hụt năng lượng tương đối trong tập luyện). Đây không chỉ đơn thuần là hạ đường huyết thông thường, mà là cơ chế bảo vệ cực đoan khi lượng năng lượng nạp vào không đủ để duy trì các chức năng cơ bản.

Khi lượng calo bị thâm hụt quá lớn do chế độ ăn kiêng khắc nghiệt kết hợp tập luyện quá độ, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái "sinh tồn". Để duy trì nhịp tim và hô hấp, bộ não bắt buộc phải ra lệnh "ngắt điện" ở những cơ quan không thiết yếu.

Điều này dẫn đến suy giảm hormone sinh dục, gây rối loạn kinh nguyệt, suy giáp, tăng hormone căng thẳng Cortisol và gây loãng xương nghiêm trọng. Nguy hiểm nhất chính là các biến chứng tim mạch như nhịp tim chậm, hạ huyết áp tư thế, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Di chứng kéo dài và lời cảnh báo về việc giảm cân cực đoan

Một sự thật đáng sợ mà bác sĩ Lưu Dao Trấn nhấn mạnh chính là những tổn thương do giảm cân quá mức thường khó đảo ngược.

Các nghiên cứu trên tạp chí Obesity cho thấy, ngay cả khi người bệnh tăng cân trở lại sau các đợt ép cân thần tốc, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (RMR) của họ vẫn bị kéo thấp hơn so với mức bình thường khoảng 500 Calo mỗi ngày. Điều này khiến cơ thể trở nên "nhạy cảm" hơn với việc tích mỡ và rất khó để hồi phục lại trạng thái chuyển hóa khỏe mạnh như ban đầu.

Hội chứng REDs trước đây thường chỉ thấy ở vận động viên chuyên nghiệp, nhưng hiện nay đang lan rộng sang cả những người bình thường do thiếu kiến thức dinh dưỡng và lối sống bận rộn. Nhiều người vô tình vượt qua ranh giới an toàn khi cố tình không bổ sung Protein và tinh bột sau khi tập luyện, khiến các tế bào tim và mạch máu bị "bỏ đói" kéo dài.

Lời khuyên để có vóc dáng đẹp mà không đánh đổi sức khỏe

Ảnh minh hoạ

Để sở hữu hình thể lý tưởng một cách bền vững, việc giảm cân cần được thực hiện từ từ với chế độ ăn uống cân bằng giữa Protein, chất béo lành mạnh và Carbohydrate. Tập luyện là cần thiết, nhưng phải phù hợp với sức chịu đựng của cơ thể và tuyệt đối không được nhịn ăn hoàn toàn sau khi vận động mạnh.

Nếu bạn đã tìm thấy các triệu chứng, cấp độ, sự mệt mỏi kéo dài hoặc rối loạn chu kỳ, hãy lập tức tìm đến sự trợ giúp hỗ trợ của chuyên gia y khoa. Đừng vì nôn nóng nhất mà đánh đánh cả mạng sống. Vừa đẹp thực sự chỉ tỏa sáng khi bạn có một cơ khỏe mạnh từ bên trong, thay vì một hình hài hon đang bên bờ vực trầm chỉ để vây một bộ đồ hay chạy theo tiêu chuẩn cái cực đẹp.

Nguồn và ảnh: Health Sent, Aboluowang

