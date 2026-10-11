Giải pháp cho tất cả những người thích ăn lựu nhưng ngại tách hạt

Nhiều người thích vị chua ngọt của lựu nhưng lại ngần ngại khi nghĩ đến công đoạn tách hạt.

Lựu là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ cùng hàng loạt vitamin thiết yếu, quả lựu giúp hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất tự nhiên trong lựu còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện hệ tiêu hóa và góp phần nuôi dưỡng làn da tươi trẻ từ bên trong. Chính những ưu điểm tuyệt vời này đã biến quả lựu trở thành sự lựa chọn hoàn hảo để bổ sung vào thực đơn chăm sóc sức khỏe của mỗi gia đình.

Lựu là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa

Giải pháp cho người thích ăn lựu nhưng ngại tách hạt

Các cụm hạt lựu mọng nước thường nằm đan xen chằng chịt giữa những lớp màng trắng bám chặt. Thực tế, giải pháp xử lý vấn đề này lại vô cùng đơn giản mà không cần đến các thiết bị đắt tiền. Chỉ với một bát nước sạch, bạn có thể vừa tách hạt nhanh chóng, vừa loại bỏ sạch sẽ các lớp màng chát. Đây cũng là phương pháp sơ chế lựu tiện lợi được các chuyên gia từ hệ thống khuyến nông Đại học Illinois và Đại học California khuyên dùng.

Vì sao bát nước giúp việc tách hạt dễ hơn?

Khi gỡ lựu trong nước, phần hạt mọng nước đầy đặn sẽ tự động chìm xuống đáy, còn các mảng màng trắng chát xốp nhẹ sẽ nổi lên trên. Nhờ cơ chế phân loại tự nhiên này, bạn chỉ cần vớt sạch lớp màng nổi rồi chắt nước là thu được trọn vẹn phần hạt lựu mà không phải tốn công nhặt từng mảnh vụn. Môi trường nước đóng vai trò như màng chắn ngăn các giọt nước lựu bắn ra xung quanh, giúp gian bếp luôn gọn gàng.

Tách hạt lựu trong nước

Trước tiên, bạn hãy rửa sạch vỏ lựu dưới vòi nước chảy. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo làm sạch rau quả trước khi cắt để tránh đưa chất bẩn từ bề mặt bám vào phần ruột bên trong. Sau đó, dùng dao cắt nhẹ phần núm và khía theo các vách ngăn tự nhiên để mở quả lựu rồi thả từng múi vào bát nước. Dùng ngón tay gỡ nhẹ các cụm hạt, vớt bỏ phần vỏ màng nổi phía trên và đổ qua rây lọc để thu về phần hạt tròn trịa.

Nhiều người thích vị chua ngọt của lựu nhưng lại ngần ngại khi nghĩ đến công đoạn tách hạt - Ảnh minh họa

Tách hạt lựu bằng cách gõ thìa gỗ

Sau khi rửa sạch, bạn cắt đôi quả lựu theo chiều ngang hoặc khía nhẹ quanh thân. Úp nửa quả lựu lên lòng bàn tay, xòe rộng các ngón tay rồi đặt phía trên một chiếc bát sâu lòng. Dùng thìa gỗ gõ đều và chắc tay lên bề mặt vỏ ngoài, lực tác động sẽ khiến hạt lựu tự động rơi qua kẽ tay xuống bát. Thử nghiệm từ tờ The Washington Post cho thấy cách này trút bỏ hạt rất nhanh, tuy nhiên bạn nên dùng bát đủ sâu để tránh bắn nước và dùng tay gỡ những hạt còn mắc lại trong các vách ngăn.

Tách lựu theo múi và gỡ hạt trực tiếp

Bạn dùng dao cắt một đường tròn mỏng quanh phần núm lựu rồi nâng nắp vỏ ra để lộ các vách màng trắng. Dựa vào các vách này, bạn khía các đường dọc từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng tách bung quả lựu thành từng múi như bông hoa. Lúc này, bạn chỉ cần ngửa từng múi lựu ra đĩa và dùng ngón tay gạt nhẹ cho hạt rơi ra. Cách này giữ hạt lựu luôn nguyên vẹn, khô ráo, rất thích hợp khi cần lấy lượng nhỏ để ăn ngay hoặc trang trí món ăn.

Tách một lần, dùng nhiều lần có tiện hơn?

Nếu ăn lựu thường xuyên, bạn có thể tách sẵn một lượng vừa đủ cho vài ngày. Hạt lựu gỡ sạch nên cho vào hộp kín rồi cất ngay vào ngăn mát tủ lạnh, tài liệu từ Đại học Illinois cho biết lựu sơ chế có thể giữ chất lượng tốt đến bảy ngày. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, Chương trình bảo quản thực phẩm thuộc Đại học California khuyên bạn trải đều hạt lựu lên khay phẳng để làm đông sơ bộ trước khi trút vào túi hoặc hộp cấp đông, giúp các hạt không bị dính bết và dễ lấy ra sử dụng dần.