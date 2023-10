Giải mã mối liên hệ giữa rượu và “chuyện ấy”

Có nhiều người cho rằng uống một chút rượu sẽ giúp “chuyện ấy” thăng hoa hơn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rượu có thể phá hủy đời sống chăn gối của đôi lứa.

Ảnh hưởng của rượu đối với phụ nữ

Tăng hoặc giảm ham muốn

Uống 1-2 ly rượu có thể làm tăng ham muốn “chuyện ấy” ở phụ nữ. Rượu làm tăng nồng độ testosterone ở nữ giới. Testosterone là hormone sinh dục nam, có cả ở cơ thể nữ giới và đóng vai trò trong việc tăng ham muốn tình dục. Chính vì thế, nhiều phụ nữ cho biết họ ham muốn nhiều hơn khi uống rượu.

Bên cạnh đó, việc uống rượu cũng phần nào giúp giảm cảm giác căng thẳng. Nhiều người cho biết họ cảm thấy mình quyến rũ và tự tin hơn khi uống rượu. Chính những cảm giác này là chất xúc tác làm tăng nhiệt độ phòng ngủ.

Mặc dù vậy, rượu bia không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như nhau đối với tất cả phụ nữ. Đặc biệt, việc uống quá nhiều rượu bia cũng có thể gây tác động tiêu cực về mặt sinh lý và làm giảm phản ứng sinh lý của nữ giới đối với “chuyện ấy”.

Khó đạt được cực khoái

Một ly rượu có thể không có tác động đáng kể tới cơ thể nhưng uống nhiều rượu cùng một lúc hoặc thường xuyên có thể gây rối loạn chức năng sinh lý, nhận thức, hành vi và cả cực khoái. Điều đó có nghĩa là nữ giới sẽ khó hoặc không đạt được mức độ cực khoái như kỳ vọng.

Việc say xỉn cũng khiến cho lưu lượng máu tới “cô bé” bị gián đoạn và khiến phụ nữ khó có được trải nghiệm thoải mái khi “yêu”.

Ảnh hưởng của rượu với nam giới

“Trên bảo dưới không nghe”

Rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng cương cứng ở nam giới. Việc uống rượu quá nhiều và thường xuyên có thể khiến mạch máu tới “cậu nhỏ” bị tổn thương vĩnh viễn, từ đó gây rối loạn chức năng cương.

Rượu còn làm tăng angiotensin, một loại hormone liên quan đến chứng rối loạn cương dương. Ngoài ra, rượu cũng làm suy yếu hệ thống thần kinh trung ương và ảnh hưởng tới chức năng tình dục.

Nhiều nam giới cũng xảy ra tình trạng “cậu nhỏ” cương cứng liên tục ngay cả khi đã xuất tinh chỉ vì có thói quen lạm dụng đồ uống có cồn.

Tăng hoặc giảm ham muốn

Cũng tương tự như ở nữ giới, uống một ít rượu có thể khiến nam giới cảm thấy nóng hơn và hưng phấn hơn. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu có thể khiến nam giới mất đi sự hứng thú với “chuyện ấy”.

Tóm lại, rượu là con dao hai lưỡi đối với “chuyện ấy”. Một chút rượu có thể giúp bạn tự tin hơn nhưng uống quá nhiều khiến bạn gặp nhiều rủi ro hơn những gì bạn tưởng tượng. Do đó, “điều độ” luôn là điều quan trọng nhất. Hãy sử dụng đồ uống có cồn trong giới hạn cho phép.

Những quan niệm về rượu và “chuyện ấy”

Rượu tăng sự hấp dẫn, gợi cảm

Một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Alcohol and Alcoholism của Đại học Oxford (Anh) cho thấy những người uống rượu đánh giá mức độ gợi cảm của người khác cao hơn so với nhóm dùng giả dược. Điều thú vị là xếp hạng đánh giá của họ đối với những người này tăng lên so với đánh giá họ thực hiện trước khi uống rượu. Đây không phải điều quá ngạc nhiên vì rượu có tác dụng làm giảm sự ức chế và suy yếu khả năng phán đoán của con người.

Uống rượu cải thiện “chuyện ấy”

Uống 1-2 ly rượu có thể giúp loại bỏ căng thẳng và tăng sự tự tin khi làm “chuyện ấy”. Tuy nhiên, nếu uống nhiều rượu tới mức say xỉn thường có tác động tiêu cực, ví dụ như khó kiểm soát giao tiếp, hành vi. Cảm giác buồn nôn, chóng mặt, buồn ngủ, không thể cương cứng, không đạt được cực khoái cũng là những vấn đề mà người say rượu phải đối mặt.

Nguồn: Healthline, Medical News Today