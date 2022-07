Giải chạy JEX Running: 1000 runner chạy vì chương trình hỗ trợ phẫu thuật xương khớp

Nâng cao tinh thần thể thao trong cộng đồng

Sáng nay 03/07, gần 1000 runner tại TP Hồ Chí Minh đã cùng nhau chinh phục 2 cự ly 3km và 6km. Đây là hành động thiết thực đóng góp kinh phí cho "Chương trình hỗ trợ phẫu thuật xương khớp - JEX vì Sống là Động" do nhãn hàng JEX tài trợ nhằm giúp đỡ các bệnh nhân xương khớp cần phẫu thuật nhưng khó khăn về kinh tế. Với thông điệp "vì Sống là Động", giải chạy mong muốn lan toả tinh thần thể thao, vận động và tầm quan trọng của sức khoẻ xương khớp đến với mọi người, bên cạnh đó, cũng là cơ hội để các runner ở mọi độ tuổi, từ các em bé ở cấp tiểu học (như con gái Meo Meo nhà ca sĩ Hoàng Bách hay hot kid An Nhiên Bối Bối) đến những người lớn tuổi, như cô giáo Huỳnh Thị Vinh (65 tuổi), hay mẹ ca sĩ Hoàng Bách – bà Thục An (81 tuổi)… được gặp gỡ, cùng nhau vận động và cùng nhau thăm khám, nhận tư vấn từ các chuyên gia, bác sĩ xương khớp.

"Nghệ sĩ quốc dân" Quyền Linh chia sẻ, ban đầu anh hơi e ngại vì vấn đề thể lực, tuy nhiên khi biết đây là giải chạy nhằm đóng góp cho chương trình hỗ trợ bệnh nhân xương khớp khó khăn, anh đã quyết định tham gia ngay, không còn chần chừ, "vì Sống là Động".

3 thế hệ gia đình ca sĩ Hoàng Bách có mặt từ rất sớm, tràn đầy năng lượng tham gia giải chạy, trong đó, bà Thục An năm nay đã 81 tuổi nhưng vẫn rất dẻo dai, khoẻ khoắn nhờ việc tập luyện khiêu vũ thường xuyên và sử dụng JEX để chăm sóc và bảo vệ xương khớp.

Giải chạy có tư vấn y tế xuyên suốt

Dù phong trào chạy bộ đã trở nên phổ biến tại Việt Nam trong những năm gần đây, nhưng JEX Running 2022 là giải chạy mang lại dấu ấn đặc biệt cho người tham dự vì có sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về xương khớp xuyên suốt giải để đảm bảo an toàn xương khớp cho các vận động viên. Hôm qua, ngày 02/07, các vận động viên đã được các chuyên gia thăm khám, tư vấn xương khớp để đo lường sức khoẻ xương khớp, tìm ra lộ trình vận động phù hợp và đúng cách đối với mỗi người, mỗi độ tuổi riêng biệt.

Các vận động viên được chuyên gia, bác sĩ đo lường sức khoẻ xương khớp và đưa ra những tư vấn lộ trình vận động phù hợp và đúng cách để bảo vệ sức khoẻ xương khớp.

Các chuyên gia và bác sĩ đã vận động cùng vận động viên để nâng cao tinh thần thể thao và bảo vệ xương khớp. Sau khi về đích, họ lại tiếp tục đồng hành cùng các runner để thư giãn đúng cách, thăm khám tổng quan về sức khoẻ xương khớp

Ngoài việc giải chạy JEX Running 2022 mang đến cho các runner chương trình thăm khám trực tiếp và sự xuất hiện của các bác sĩ, chuyên gia cùng nhiều thông tin y khoa, vận động đúng cách, phương pháp bảo vệ xương khớp, cách bổ sung dinh dưỡng bổ ích từ các trang thông tin trực tuyến như vandong365.com, jex.com.vn… thì đặc biệt hơn, là sự đồng hành của chuyên gia hàng đầu và tiên phong trong việc chăm sóc xương khớp toàn diện, an toàn, bền vững: JEX thế hệ mới – chuyên gia giảm đau, tái tạo sụn khớp và bảo vệ xương khớp chắc khoẻ đến từ Mỹ. Cùng với chế độ ăn uống hợp lý, hỗ trợ xương khớp khoẻ mạnh thì bổ sung bằng viên uống bảo vệ xương khớp JEX là cách hiệu quả mà hiện nay nhiều người đang sử dụng.

Giải chạy JEX Running 2022 do nhãn hàng JEX phối hợp cùng báo VnExpress tổ chức là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ cổ vũ tinh thần thể thao, vận động mà còn mang đến chương trình hỗ trợ phẫu thuật xương khớp cho các bệnh nhân xương khớp khó khăn đang chờ được phẫu thuật nhưng không đủ điều kiện kinh tế. Bên cạnh đó, JEX Running cũng thể hiện sự cam kết đồng hành của nhãn hàng JEX cùng hàng triệu người Việt Nam trong việc chăm sóc xương khớp toàn diện, an toàn, bền vững.

Để xương khớp luôn khoẻ mạnh, chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi lúc, mọi nơi. Vậy nên, ngay từ bây giờ, bạn có thể tìm hiểu các thông tin về sức khoẻ xương khớp ngay tại đây để luôn sẵn sàng trong mọi giải chạy, trong mọi hoạt động của cuộc sống – "Vì Sống là Động".

Đơn vị phân phối sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Eco

Địa chỉ: 148 Hoàng Hoa Thám, phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

https://soha.vn/giai-chay-jex-running-1000-runner-chay-vi-chuong-trinh-ho-tro-phau-thuat-xuong-khop-20220704114016966.htm