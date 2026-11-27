Cả vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn 9999 đều tăng giá.

Mở cửa phiên giao dịch sáng thứ Sáu ngày 27/11/2026, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến một phiên bứt phá đầy ấn tượng sau nhịp hồi phục nhẹ ngày hôm qua. Sau cú "nhảy" 66 USD/ounce của giá vàng quốc tế, cả vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn 9999 trong nước sáng nay đồng loạt tăng mạnh ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng miếng SJC tăng 700.000 – 800.000 đồng/lượng

Theo cập nhật bảng giá vàng lúc 9h35 sáng ngày 27/11, các thương hiệu kinh doanh vàng lớn đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC so với phiên sáng hôm qua. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, vươn lên mốc 129,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 134,8 triệu đồng/lượng chiều bán, tiến sát ngưỡng tâm lý 135 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều đi lên, Tập đoàn Phú Quý nâng giá vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán, niêm yết tại 128,8 – 134,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) giao dịch vàng miếng SJC ở mức 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 134,8 triệu đồng/lượng (bán ra), kéo biên độ chênh lệch mua – bán tại hệ thống này lên tới 6,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27/11 tăng trở lại.

Tham khảo giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999.

Nối tiếp đà khởi sắc của vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trơn 9999 sáng nay cũng ghi nhận mức tăng từ 300.000 đến 700.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ bật tăng mạnh 700.000 đồng/lượng mỗi chiều, lên ngưỡng 128,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 134,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra (chênh lệch duy trì ở mức 6 triệu đồng/lượng).

Tại Tập đoàn Phú Quý, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên vùng giá 128,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 132,8 triệu đồng/lượng (bán ra) – giữ vị thế là thương hiệu có giá bán ra vàng nhẫn cạnh tranh nhất thị trường.

Còn tại Bảo Tín Minh Châu, dòng sản phẩm Quà mừng bản vị vàng 999.9 được niêm yết quanh mức 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng.

Cùng với làn sóng tăng giá của vàng, thị trường bạc miếng và bạc thỏi trong nước lúc 9h37 sáng 27/11 tiếp tục nối dài chuỗi ngày bứt phá ngoạn mục.

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 lượng tăng vọt lên mức 1,506 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,586 triệu đồng/lượng chiều bán ra (tương đương 7,530 – 7,930 triệu đồng cho quy cách 5 lượng). Đối với dòng bạc thỏi Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 quy cách 1 kg, BTMC niêm yết lên tới 40,16 triệu đồng/kg chiều mua và 42,29 triệu đồng/kg chiều bán, tăng gần 4 triệu đồng/kg chỉ sau hai ngày giao dịch.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng vọt

Đà tăng mạnh mẽ của thị trường vàng trong nước sáng nay được hậu thuẫn trực tiếp bởi cú bứt phá ngoạn mục trên sàn quốc tế đêm qua. Ghi nhận trên bảng điện tử lúc 9h09 sáng 27/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) nhảy vọt tới 66,12 USD/ounce (tương đương mức tăng 1,85%) so với phiên liền trước, vươn lên mốc 3.632,42 USD/ounce và chính thức tái lập ngưỡng cản quan trọng 3.600 USD/ounce.

Sức bật của kim loại quý thế giới đến từ lực cầu bắt đáy kỹ thuật gia tăng mạnh mẽ sau khi vàng đã trải qua nhịp chiết khấu sâu vào tuần trước, kết hợp với hoạt động tái cơ cấu danh mục của giới đầu tư trước kỳ nghỉ lễ.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng (24.860 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 110,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, với mức giá bán ra 134,8 triệu đồng/lượng sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 24,2 triệu đồng/lượng.