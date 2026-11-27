Giá iPhone 16 Pro Max 256GB LL/A cũ là 24,59 triệu đồng. iPhone 13 128GB có giá 8,79 triệu đồng.

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, thị trường smartphone đã qua sử dụng đang bước vào giai đoạn sôi động nhất năm. Di Động Việt cho biết, phân khúc máy cũ vẫn luôn duy trì sức hút và tệp khách hàng riêng. Dịp này, người dùng nâng cấp lên iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo đã khiến cho thị trường máy cũ cũng trở nên nhộn nhịp hơn, trải dài từ bản tiêu chuẩn đến dòng cao cấp.

Đặc biệt, tháng 11 cũng là thời điểm mà Black Friday mang đến nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua điện thoại đã qua sử dụng. Theo đó, iPhone 17 Pro Max cũ được áp dụng giá ưu đãi 29,09 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 34,09 triệu đồng cho bản 512GB.

Ở phân khúc tầm trung, iPhone 16 Pro Max 256GB LL/A cũ phiên bản Titan Trắng có giá ưu đãi 24,59 triệu đồng; iPhone 16 Pro 128GB cũ phiên bản Titan Sa Mạc có giá 20,59 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ phiên bản Titan Tự Nhiên được áp dụng mức giá giảm còn 20,99 triệu đồng.

iPhone 14 Pro Max 128GB cũ màu Tím hiện được ưu đãi còn 16,69 triệu đồng, iPhone 14 Pro 256GB cũ màu Tím có giá 16,09 triệu đồng. Đặc biệt, iPhone 13 128GB cũ màu Hồng có giá 8,79 triệu đồng, phù hợp với người dùng lần đầu trải nghiệm hệ sinh thái iOS hoặc cần thiết bị phục vụ các nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

Tham khảo giá iPhone cũ đang được ưu đãi tháng 11.

Song song các ưu đãi về giá, hệ thống này cho biết sẽ còn triển khai nhiều chính sách hậu mãi như bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, bảo hành 1 đổi 1 phần cứng trong 6 tháng và bảo hành pin lên đến 10 năm. Đặc biệt, hệ thống còn hỗ trợ dùng thử miễn phí trong 30 ngày đối với các dòng sản phẩm (ngoại trừ iPhone Duo), giúp khách hàng có thêm thời gian trải nghiệm và đánh giá mức độ phù hợp.

Ngoài ra, chương trình Thu cũ - Đổi mới trợ giá thêm đến 3,5 triệu đồng tùy sản phẩm, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi nâng cấp thiết bị. Học sinh, sinh viên được giảm thêm đến 5%, tối đa 500.000 đồng; thành viên D.Member nhận ưu đãi giảm thêm đến 1% theo chính sách áp dụng.



