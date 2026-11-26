Ngay ngày mai, đại công trình giải quyết ngập do triều sẽ đón 1.000 người dân đến thăm quan.

Tiếp nối dấu mốc vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM, Tập đoàn Trung Nam sẽ mở cửa đón người dân tham quan 3 cống ngăn triều thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Chương trình diễn ra trong hai ngày 27 - 28/11/2026, tại cống Bến Nghé, cống Tân Thuận và cống Mương Chuối.

Mỗi khách chỉ đăng ký một công trình, một khung giờ và một lần bằng CCCD. Hiện tại cổng đăng ký đã mở cho người dân đăng ký.

Form đăng ký đã mở và số lượng khách tham quan được giới hạn ở 1.000 người trong 2 ngày.

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, tên đầy đủ là dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm; cùng khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ, 41 cống nhỏ trên các trục, tại các vị trí xung yếu.

Khi vận hành, dự án sẽ đồng bộ 19 điểm quan trắc, kết hợp hệ thống SCADA điều khiển tự động và giám sát liên tục. Dự án giúp kiểm soát ngập do triều cho khu vực có diện tích khoảng 570km2, với khoảng 6,5 triệu người dân hưởng lợi, chủ yếu tại khu vực trung tâm và phía nam TP.HCM, thuộc vùng bờ hữu sông Sài Gòn.

Theo địa giới hành chính mới sau sắp xếp, phạm vi hưởng lợi của dự án liên quan đến 20 phường, xã, gồm các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng. Đây là các địa bàn thuộc khu vực quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh trước đây.

Theo nhà đầu tư, vai trò quan trọng nhất của dự án là hình thành hệ thống công trình kiểm soát, ngăn triều cường từ các sông lớn xâm nhập vào hệ thống kênh, rạch nội đô. Khi được vận hành đồng bộ, các cống kiểm soát triều và tuyến đê bao sẽ góp phần hạn chế tình trạng nước triều dâng cao gây ngập tại các khu dân cư, tuyến đường và công trình hạ tầng.



Bên cạnh nhiệm vụ ngăn triều, hệ thống còn hỗ trợ điều tiết mực nước trong kênh rạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp nhận và tiêu thoát nước mưa thông qua hệ thống thoát nước đô thị hiện hữu.



