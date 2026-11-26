Giá vàng miếng hôm nay 26/11 đã tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm mạnh.

Giá vàng miếng tăng trở lại

Mở cửa phiên giao dịch sáng thứ Năm ngày 26/11/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp hồi phục đầu tiên sau nhiều ngày neo quanh vùng đáy . Đáng chú ý, trong khi giá vàng miếng SJC đồng loạt nhích tăng 500.000 – 600.000 đồng/lượng để lấy lại mốc 134 triệu đồng/lượng, thì phân khúc vàng nhẫn trơn 9999 lại chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ giữa các thương hiệu lớn, còn giá bạc tiếp tục đi lên.

Theo cập nhật bảng giá vàng lúc 8h35 sáng ngày 26/11, thị trường vàng miếng trong nước đã thoát khỏi trạng thái đi ngang và bật tăng trở lại .

Tập đoàn Phú Quý nâng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, giao dịch tại ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 134 triệu đồng/lượng (bán ra) .

Giá vàng miếng có nhịp tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm mạnh.

Tương tự, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và DOJI, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, lên mức 129,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 134,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, duy trì biên độ chênh lệch mua – bán ở khoảng cách 5 triệu đồng/lượng .

Trái với sự đồng thuận của vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trơn 9999 sáng nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp . Tại hệ thống SJC, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ bật tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, vươn lên mốc 127,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 133,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra .

Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng đối với nhẫn tròn Phú Quý 999.9, lên vùng giá 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 132,5 triệu đồng/lượng (bán ra) .

Ngược lại, hệ thống DOJI lại giữ nguyên giá niêm yết của nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng quanh ngưỡng 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng, chưa theo kịp nhịp tăng của vàng miếng .

Song song với đà hồi phục của vàng, thị trường bạc miếng và bạc thỏi trong nước lúc 8h36 sáng 26/11 tiếp tục duy trì sắc xanh tích cực . Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 (quy cách 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng), đạt mức 1,425 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,469 triệu đồng/lượng chiều bán ra (tương đương 38,00 – 39,17 triệu đồng/kg); đồng bạc mỹ nghệ 999 cũng leo lên ngưỡng 1,425 – 1,676 triệu đồng/lượng .

Tương tự, DOJI giữ nhịp giao dịch ở vùng cao với bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng niêm yết tại 1,524 – 1,589 triệu đồng/lượng và bạc 999 dạng miếng, thanh, thỏi ở mức 1,479 – 1,559 triệu đồng/lượng .

Giá bạc Phú Quý hôm nay.

Giá bạc tại Doji.

Giá vàng thế giới hôm nay và các dự báo xu hướng giá vàng

Trái ngược với diễn biến khởi sắc trong nước, giá vàng trên thị trường quốc tế sáng nay lại chịu áp lực điều chỉnh nhẹ. Ghi nhận trên bảng điện tử lúc 8h28 sáng 26/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) lùi nhẹ về ngưỡng 3.561,99 USD/ounce, giảm 27,45 USD/ounce (tương đương mức giảm 0,76%) so với phiên liền trước.

Sau khi vàng thủng mốc 3.900 USD/ounce, khảo sát hàng tuần của Kitco News với sự tham gia của 16 chuyên gia cho thấy sự phân hóa rất lớn trong ý kiến của các chuyên gia, có tới 10 người (tương đương 63%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm; 5 người (31%) kỳ vọng thị trường đi ngang tìm điểm cân bằng và chỉ duy nhất 1 người (6%) tin rằng giá có thể bật tăng trở lại.

Bất chấp tâm lý bi quan ngắn hạn của Phố Wall, ở trung và dài hạn, các định chế tài chính lớn đều duy trì kịch bản lạc quan nhờ lực mua ròng bền bỉ của các ngân hàng trung ương (dự báo trung bình 60 tấn/tháng). Cụ thể, báo cáo Year Ahead 2027 của UBS dự báo giá vàng đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2027 (kịch bản cơ sở); Wells Fargo đưa ra vùng mục tiêu 5.200 – 5.400 USD/ounce; UOB kỳ vọng vàng chạm 5.400 USD/ounce vào quý III/2027; trong khi Goldman Sachs và JPMorgan Private Bank thận trọng hơn với mức dự báo lần lượt là 4.650 USD/ounce và 4.450 – 4.750 USD/ounce vào cuối năm 2027.﻿