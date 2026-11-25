Giá vàng hôm nay quanh vùng đáy thấp nhất nhiều tháng qua.

Mở cửa phiên giao dịch sáng thứ Tư ngày 25/11/2026, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa vàng và bạc. Trong khi giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn đồng loạt "đứng bánh" quanh vùng đáy thấp nhất nhiều tháng qua sau chuỗi ngày giảm sâu, thì giá bạc miếng và bạc thỏi lại bất ngờ bật tăng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng hôm nay 25/11: Vàng miếng SJC giữ mốc 133,5 triệu đồng/lượng

Theo cập nhật bảng giá vàng lúc 9h25 sáng ngày 25/11, thị trường vàng trong nước tạm thời ngắt nhịp giảm sâu và duy trì trạng thái đi ngang ở hầu hết các thương hiệu lớn. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), DOJI và Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng miếng SJC đồng loạt được niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giữ nguyên biên độ chênh lệch mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Riêng Tập đoàn Phú Quý niêm yết chiều thu mua vàng miếng SJC thấp hơn đôi chút ở ngưỡng 128 triệu đồng/lượng và bán ra tại 133,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng đi ngang sau 1 tuần giảm sâu trong khi vàng nhẫn tiếp tục giảm.

Tương tự vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trơn 9999 sáng nay cũng giao dịch khá trầm lắng quanh vùng giá thấp. Tại SJC, vàng nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tiếp tục neo tại ngưỡng 127,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (chênh lệch lên tới 6 triệu đồng/lượng).

Hệ thống DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết dòng nhẫn tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng và Rồng Thăng Long) ở mức 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 giao dịch tại vùng 128 triệu đồng/lượng (mua vào) và 132 triệu đồng/lượng (bán ra), sau nhịp điều chỉnh giảm nhẹ 1 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng.

Trong vòng hơn một tuần qua (từ đầu tuần trước ngày 16/11 đến sáng nay 25/11/2026), thị trường vàng trong nước đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm sâu và dồn dập nhất kể từ đầu tháng 11, lấy đi thành quả tăng giá của nhiều tuần trước đó:

Mở đầu tuần trước ở vùng đỉnh ngắn hạn 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC bắt đầu trượt dốc nhẹ vào giữa tuần (18/11) trước khi lao dốc không phanh trong hai ngày 20/11 và 21/11. Đáng chú ý, biên độ chênh lệch mua – bán từ 3 triệu đồng lên ngưỡng kỷ lục 5 – 6 triệu đồng/lượng.

Sau khi rơi thẳng về vùng 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, thị trường vàng bước đi ngang cho đến sáng nay (25/11). Nếu tính cả chênh lệch giá mua – bán bị nới rộng lên tới 5 – 6 triệu đồng/lượng, những nhà đầu tư "lướt sóng" mua vàng ở vùng đỉnh tuần trước đến sáng nay đang chịu khoản lỗ thực tế lên tới 9 – 10 triệu đồng/lượng.

Bạc bật tăng trở lại﻿

Trái ngược với sự ảm đạm của vàng, thị trường bạc miếng và bạc thỏi trong nước lúc 9h23 sáng 25/11 ghi nhận đà phục hồi ấn tượng tại các doanh nghiệp lớn.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 (quy cách 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng) bật tăng 80.000 – 82.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước, lên mức 1,362 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,404 triệu đồng/lượng chiều bán ra (tương đương 36,32 – 37,44 triệu đồng/kg); đồng bạc mỹ nghệ 999 cũng vọt lên ngưỡng 1,362 – 1,602 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều đi lên, hệ thống Bảo Tín Minh Châu niêm yết bạc miếng Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 lượng ở mức 1,357 – 1,437 triệu đồng/lượng (tương đương 36,18 – 38,32 triệu đồng/kg), còn DOJI nâng giá bạc 99.9 loại 1 lượng lên ngưỡng 1,527 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,592 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay nhích nhẹ nhưng chưa đủ sức kéo thị trường nội địa

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý đang nỗ lực tìm điểm cân bằng sau chuỗi ngày bán tháo dữ dội. Ghi nhận lúc 8h33 sáng 25/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) nhích nhẹ 6,69 USD/ounce (tương đương mức tăng 0,19%), giao dịch quanh ngưỡng 3.563,06 USD/ounce.

Đà hồi phục khiêm tốn của vàng thế giới chưa đủ lực để tạo cú hích cho thị trường trong nước khi tâm lý giới đầu tư vẫn thận trọng chờ đợi các tín hiệu vĩ mô mới. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng (24.860 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 108,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 25 triệu đồng/lượng.﻿