Người mua vàng đầu tuần đến nay đang lỗ lên tới 9 – 9,5 triệu đồng/lượng.

Sáng thứ Bảy ngày 21/11/2026, đà lao dốc của thị trường kim loại quý vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nối tiếp chuỗi giảm sốc những ngày qua, cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn trong nước sáng nay tiếp tục điều chỉnh giảm sâu thêm từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/lượng, chính thức đánh mất ngưỡng hỗ trợ 134 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng miếng SJC lùi về 133,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm sâu tới 2,5 triệu đồng

Ghi nhận lúc 10h45 sáng ngày 21/11, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đồng loạt hạ mạnh bảng giá niêm yết so với phiên hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, lùi về mức 128,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC thậm chí còn điều chỉnh chiều mua vào sâu hơn về ngưỡng 128,0 triệu đồng/lượng và bán ra tại 133,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 21/11 giảm mạnh.

Giá vàng miếng tại Phú Quý.

Với việc giữ biên độ chênh lệch mua – bán ở mức 5 – 5,5 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào chỉ sau 5 ngày (từ 16/11 đến 21/11).

So với mức đỉnh đầu tháng 11 (142,5 triệu đồng/lượng), giá vàng bán ra đã giảm 9 triệu đồng/lượng; còn tính riêng trong tuần này (từ 16/11), vàng SJC bán ra đã mất 4 triệu đồng/lượng. Mức giá 133,5 triệu đồng/lượng (bán ra) và 128,0 – 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào) hiện là vùng đáy sâu nhất trong nhiều tháng qua.

Hiện tại, chênh lệch mua – bán ở mức rất rộng (5 – 6 triệu đồng/lượng). Người mua lướt sóng đầu tuần đến nay đang gánh khoản lỗ lên tới 9 – 9,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn trơn 9999, áp lực bán tháo còn diễn ra mạnh mẽ hơn khi nhiều thương hiệu giảm từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua, xuống còn 127,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (chênh lệch lên tới 6 triệu đồng/lượng).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm Kim Gia Bảo 24K bốc hơi tới 2,5 triệu đồng/lượng trong sáng nay, giao dịch ở mức 128,3 – 133,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cũng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, rơi thẳng về vùng giá 128 triệu đồng/lượng (mua vào) và 132 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay giảm mạnh

Diễn biến sụt giảm không phanh của thị trường vàng nội địa sáng cuối tuần chịu tác động trực tiếp từ phiên giao dịch đêm qua trên thị trường quốc tế. Tính đến 8h57 sáng 21/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) đang lùi sâu về ngưỡng 3.538,19 USD/ounce, mất tới 86,45 USD/ounce (tương đương mức giảm 2,38%) chỉ sau một phiên giao dịch.

Áp lực chốt lời ồ ạt cùng tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng lãi suất tại Mỹ đã khiến kim loại quý thế giới đánh mất hàng loạt ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, giảm tổng cộng khoảng 335 USD/ounce kể từ đầu tuần. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng (24.860 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 107,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Dù đã giảm rất sâu trong vài ngày qua, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn đang đắt hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 25,7 triệu đồng/lượng.