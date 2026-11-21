Giá vàng trong nước sáng 21/11 tiếp tục có sự điều chỉnh giữa các thương hiệu.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với bảng giá trước đó, giá mua vào tăng 300.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 700.000 đồng/lượng.



Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng có giá mua vào 128,3 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng; giá bán ra giữ nguyên ở mức 134,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 129,2–134,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với trước đó.

Phú Quý cũng giữ nguyên giá mua vào 128,7 triệu đồng/lượng và bán ra 134,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 128,5–133,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC tiếp tục giao dịch ở mức 128–134 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với bảng giá trước đó.

Bảo Tín Minh Châu giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống 128,3–133,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá mua vào 129,8 triệu đồng/lượng và bán ra 133,8 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 129,3–133,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý giữ nguyên mức 128,7–132,7 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, PNJ giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống còn 126–131,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Vàng miếng Vàng nhẫn Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC 128,5 133,5 128 134 Bảo Tín Minh Châu 128,3 134,2 128,3 133,3 Bảo Tín Mạnh Hải 129,2 134,2 129,8 133,8 DOJI 129,2 134,2 129,3 133,3 Phú Quý 128,7 134,2 128,7 132,7 PNJ 128,5 133,5 126 131,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt phiên 20/11 ở mức 3.537 USD/ounce, giảm 86 USD/ounce. Trong phiên, có thời điểm kim loại quý rơi xuống 3.502 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp, đưa mức giảm trong cả tuần lên hơn 9% – mạnh nhất trong khoảng 8 tháng.

Theo Reuters, áp lực bán vàng gia tăng trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, lợi suất và kỳ vọng lãi suất Mỹ tăng. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng khiến một bộ phận nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên tới 96%.

