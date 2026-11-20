Công nghệ sạc thế hệ mới dành cho iPhone 18 Pro đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

Công nghệ sạc thế hệ mới dành cho iPhone 18 Pro

Mới đây, DTR - nhà phân phối độc quyền mophie tại Việt Nam, chính thức giới thiệu sạc mophie 60W với tên đầy đủ mophie 45W Dynamic Charger With 60W Max. Đây là mẫu củ sạc đầu tiên của mophie tại Việt Nam trang bị đồng thời chuẩn AVS và cơ chế công suất động DPS.

Sản phẩm ra đời đúng lúc thế hệ iPhone 18 Pro thay đổi yêu cầu về củ sạc. Theo Apple, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể sạc 50% pin trong khoảng 15 phút. Để đạt mốc này, người dùng cần củ sạc từ 60W hỗ trợ AVS cùng cáp USB-C 60W. iPhone cũng không còn kèm củ sạc trong hộp, nên việc chọn đúng bộ sạc trở nên quan trọng hơn, đặc biệt với những người đang tìm kiếm củ sạc thay thế Apple 40W Dynamic

Sạc mophie 60W đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Sản phẩm duy trì ổn định 45W, tự tăng lên tối đa 60W khi thiết bị cần và hỗ trợ chuẩn USB Power Delivery 3.2 mới nhất.

Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm nằm ở bộ đôi công nghệ AVS và DPS. Đây cũng là hai công nghệ Apple áp dụng trên củ sạc 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max.

Sạc AVS là gì?

AVS (Adjustable Voltage Supply) là tính năng thuộc chuẩn USB PD 3.2. Công nghệ này cho phép điện thoại yêu cầu củ sạc cung cấp điện áp từ 9V đến 20V, tinh chỉnh theo từng bước 100 mV.

Nhờ điện áp luôn khớp với nhu cầu của pin ở từng thời điểm, sạc AVS giúp giảm hao hụt chuyển đổi và hạn chế sinh nhiệt. Vì vậy, một củ sạc công suất lớn nhưng thiếu AVS vẫn không giúp iPhone 18 Pro đạt tốc độ sạc cao nhất.

Công suất linh hoạt từ 45W đến 60W

Cơ chế DPS cho phép sạc mophie 60W duy trì ổn định 45W và tăng lên tối đa 60W khi thiết bị tương thích cần thêm năng lượng. Khi nhiệt độ tăng, củ sạc tự động hạ về mức 45W để đảm bảo an toàn.

Với mức duy trì 45W, ngay cả khi không ở công suất đỉnh, tốc độ sạc vẫn được giữ ở ngưỡng cao. Điều này đặc biệt hữu ích khi sạc iPad hoặc MacBook Air trong thời gian dài.

Theo thử nghiệm của mophie, iPhone 18 Pro sạc từ 0% lên 50% trong khoảng 15 phút khi dùng sạc mophie 60W với cáp USB-C 60W. Máy đầy pin sau khoảng 1 giờ. Kết quả này tương ứng với mốc tốc độ Apple công bố cho dòng iPhone 18 Pro.

Chip Smart IC tích hợp liên tục đọc nhu cầu của thiết bị để điều chỉnh điện áp và công suất. Nhờ đó, quá trình sạc diễn ra nhanh ở giai đoạn đầu, ổn định ở giai đoạn sau và giảm áp lực lên pin.

Sản phẩm được trang bị cơ chế bảo vệ chống quá áp (OVP), quá dòng (OCP) và ngắn mạch (SCP). Củ sạc còn có gợn sóng thấp, nhiễu điện từ thấp (Low EMI) và khả năng chống tĩnh điện (ESD).

Vỏ nhựa PC chịu nhiệt, chống cháy giúp củ sạc bền bỉ khi dùng hằng ngày. Kết hợp với chip quản lý nhiệt, sạc mophie 60W giữ nhiệt độ dễ chịu cho cả củ sạc và điện thoại khi sạc nhanh.

Thiết kế nhỏ gọn, tương thích nhiều thiết bị

Là một mẫu sạc công nghệ GaN (gallium nitride), sạc mophie 60W đạt hiệu suất chuyển đổi trung bình trên 86%. Thân máy chỉ 34,5 × 34,5 × 41 mm, nặng khoảng 67 g, dễ dàng nằm gọn trong túi áo hay balo.

Chân cắm gập gọn phù hợp với người thường xuyên đi công tác, du lịch. Khi không sử dụng, chân cắm được gấp vào thân máy, tránh làm trầy xước các vật dụng khác.

Sạc mophie 60W tương thích nhiều thiết bị.

Với một cổng USB-C duy nhất nhưng hỗ trợ đa dạng giao thức (PD 3.2 AVS, PPS, QC 3.0, AFC, FCP, SCP và Apple 2.4A), người dùng có thể dùng chung sạc mophie 60W cho nhiều thiết bị từ iPhone 15 đến iPhone 18, iPad, một số dòng MacBook Air đến điện thoại Android.

Bên cạnh phiên bản 60W, mophie còn mang đến Việt Nam mẫu mophie 45W USB-C GaN. Hai sản phẩm tạo thành dòng sạc AVS đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau.

Sạc mophie AVS 45W hỗ trợ chuẩn PD 3.2 AVS, PPS và công nghệ GaN với công suất ổn định 45W. Sản phẩm phù hợp với iPhone bản tiêu chuẩn, iPad và điện thoại Android, giá bán 650.000 đồng.

Sạc mophie 45W hay 60W: Nên chọn phiên bản nào?

Nếu đang dùng iPhone 18 Pro hoặc 18 Pro Max, người dùng nên chọn củ sạc nhanh mophie 60W để khai thác tối đa tốc độ sạc nhanh của máy. Với các thiết bị còn lại, phiên bản 45W là lựa chọn gọn nhẹ với mức giá dễ tiếp cận. Tất cả sản phẩm mophie chính hãng tại Việt Nam được bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 bởi DTR.