Xe điện Volvo đi một mạch hơn 700 km, sạc 22 phút lên 80% pin chính thức có mặt ở Việt Nam

Volvo EX90 và ES90 đều được phát triển trên kiến trúc thuần điện SPA2, kết hợp hệ thống điện áp 800V tiên tiến lần đầu tiên áp dụng cho thương hiệu, cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở công suất tối đa 350 kW.

Volvo Car Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Volvo EX90 và Volvo ES90 hôm 6/11 tại Hà Nội: SUV cỡ lớn dành cho những hành trình gia đình; sedan fastback mang nét thanh lịch, không gian rộng rãi. Giá niêm yết của 2 dòng xe tại Việt Nam lần lượt là:

Volvo EX90: 3.500.000.000 đồng.

Volvo ES90: 2.600.000.000 đồng. Giá bán đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT.

Cả Volvo EX90 và ES90 đều được phát triển trên kiến trúc thuần điện SPA2, kết hợp hệ thống điện áp 800V tiên tiến lần đầu tiên áp dụng cho thương hiệu, cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút ở công suất tối đa 350 kW.

Cả hai dòng xe đều vận hành trên nền tảng phần mềm chung Superset tech stack, với bộ vi xử lý NVIDIA DRIVE AGX Orin xử lý hơn 254 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (254 TOPS - Trillion Operations Per Second), sẵn sàng cho việc nâng cấp tính năng từ xa qua công nghệ trực tuyến Over-the-air (OTA) trong suốt vòng đời xe, liên tục mở rộng khả năng hỗ trợ an toàn, phân tích trạng thái người lái và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Volvo EX90

Volvo EX90 đề cao tính đa dụng của một mẫu SUV cỡ lớn dành cho gia đình.

Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn với tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ, được phát triển dành cho những hành trình gia đình, ngoại thất bề thế nhưng tối giản, trung thành với triết lý cốt lõi diện mạo đi liền công năng, nổi bật bởi thiết kế phẳng liền mạch và các chi tiết tối ưu hóa khí động học giúp xe đạt hệ số cản không khí (Cd) ấn tượng chỉ 0,29.

Được định vị là mẫu xe an toàn nhất mà Volvo từng tạo ra trong kỷ nguyên điện hóa, EX90 minh chứng bằng loạt chứng nhận và giải thưởng quốc tế danh giá: Euro NCAP 5 sao, IIHS Top Safety Pick+, World Luxury Car 2025 tại World Car Awards.

Hệ thống Driver Understanding giám sát ánh mắt và trạng thái người lái, hỗ trợ nhận diện tình trạng mất tập trung - công nghệ được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách Best Inventions of 2024. Trong khi đó, Occupant Sensing sử dụng radar độ nhạy cao để phát hiện chuyển động nhỏ trong cabin, hỗ trợ phát hiện người còn bên trong xe. Cùng công nghệ Safe Space, EX90 mở rộng khả năng bảo vệ toàn diện cho người sử dụng.

Không gian nội thất mang tinh thần Bắc Âu, cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV, ốp gỗ tự nhiên tích hợp đèn nền và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins cao cấp kết hợp công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos, cùng chế độ âm thanh lấy cảm hứng từ phòng thu Abbey Road Studios. Người dùng có thể cá nhân hóa không gian thưởng nhạc qua 4 chế độ nghe: Studio chân thực, Individual Stage sống động, Concert Hall như tại nhà hát Gothenburg và Abbey Road Studios huyền thoại.

Các tùy chọn nội thất da Nappa màu Charcoal và Cardamom, kết hợp cùng ngoại thất sắc đỏ Mulberry Red, tạo nên dấu ấn sang trọng đương đại.

Tại Việt Nam, mẫu xe này được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance, hệ dẫn động bốn bánh AWD với hai mô-tơ điện đạt công suất tối đa 680 mã lực, mô-men xoắn 870 Nm, tăng tốc 0–100 km/giờ trong 4,2 giây. Hệ thống treo khí nén hai buồng với khung gầm chủ động liên tục giám sát và điều chỉnh độ cứng giảm chấn 500 lần/giây nhằm nâng cao trải nghiệm vận hành. Chiều cao gầm xe tự động nâng hạ linh hoạt từ -20 mm đến +40 mm theo tốc độ và chế độ lái, tối ưu khí động học khi tăng tốc cũng như tăng khả năng kiểm soát trên các địa hình phức tạp.

Với kiến trúc điện áp 800V cùng khối pin 106 kWh, Volvo EX90 đạt phạm vi di chuyển tới 625 km (theo chuẩn WLTP) và sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Volvo ES90

Volvo ES90 mang đến cách tiếp cận khác biệt với phong thái thanh lịch, không gian rộng rãi và sự thoải mái trên mỗi hành trình.

Sở hữu cấu hình năm chỗ và chiều dài trục cơ sở 3.102 mm, ES90 được phát triển để mang lại không gian thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách phía sau. Tỷ lệ thân xe và cách bố trí nội thất hướng đến trải nghiệm thư thái trên những hành trình dài, trong khi kiểu dáng fastback tạo sự linh hoạt trong sử dụng hằng ngày. Đây là lựa chọn dành cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe thuần điện có phong thái thanh lịch, không gian rộng rãi và tính thực dụng mà không cần đến hình thái SUV. Thiết kế khí động học tối ưu giúp mẫu xe đạt hệ số cản không khí (Cd) 0,25, góp phần tiết kiệm năng lượng và mở rộng phạm vi di chuyển.

Điểm nhấn nội thất nằm ở trần kính toàn cảnh đổi màu điện tử Electrochromic thông minh điều chỉnh độ xuyên sáng chủ động, điều hòa 4 vùng độc lập với bộ lọc không khí ngăn tới 95% bụi mịn PM2,5.

Phía sau vô-lăng là màn hình người lái 9-inch kết hợp màn hình hiển thị trên kính lái HUD (Head-up Display); ở trung tâm, màn hình 14,5-inch tích hợp Google Built-in, cùng camera 360 độ hỗ trợ xe di chuyển trong không gian hẹp. Hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins 25 loa cao cấp tích hợp công nghệ Dolby Atmos với 4 chế độ không gian âm thanh cá nhân hóa (Studio, Individual Stage, Concert Hall và Abbey Road Studios).

Volvo ES90 trong buổi ra mắt tối 6/11 tại Hà Nội.

Hệ thống treo khí nén thích ứng triệt tiêu độ rung, cốp sau mở rộng dạng fastback linh hoạt dung tích từ 442 lít đến 922 lít kết hợp cốp trước 27 lít. Mẫu xe sở hữu công nghệ an toàn Safe Space Technology tiên tiến. Về hệ truyền động, ES90 được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance dẫn động bốn bánh, pin lithium-ion dung lượng 106 kWh, sản sinh công suất tối đa 680 mã lực, mô-men xoắn 870 Nm và đạt phạm vi di chuyển lên tới 706 km (WLTP).

Bộ đôi flagship thuần điện Volvo EX90 và Volvo ES90 đã sẵn sàng tại hệ thống Đại lý ủy quyền của Volvo Car Việt Nam. Hiện tại hai bộ đôi xe thuần điện cũng được trưng bày cho khách hàng tham quan, chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) trong hai ngày cuối tuần 7-8/11.



