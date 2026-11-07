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Việt Nam “chốt” tăng trưởng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD

Minh Hằng
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Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2027 của Việt Nam được Quốc hội giao từ 10% trở lên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sáng nay (7/11), với trên 93,4% đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 2027.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị tăng trưởng kinh tế năm sau phấn đấu từ 10% trở lên. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8%, phấn đấu đạt 4%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,2%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.100 USD.

Ngoài ra, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế là 1,18 triệu doanh nghiệp. Cùng với đó, lạm phát kiểm soát ở mức khoảng 4,5%...

Để có thể hoàn thành những mục tiêu trên, Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; đồng thời làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Quốc hội nêu rõ: "Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn".

Việt Nam “chốt” tăng trưởng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD - Ảnh 1.

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: QH

Theo Nghị quyết của Quốc hội, cần cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật, có giải pháp phù hợp, kịp thời. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Ngoài ra, tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Ngoài ra, cơ cấu lại thực chất doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thúc đẩy các dự án đường sắt, cảng hàng không quan trọng

Việt Nam “chốt” tăng trưởng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến. Ảnh: QH

Nghị quyết nêu rõ, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; phát triển doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn.

Đặc biệt, về hạ tầng, Chính phủ được giao hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch, nhất là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, phía Tây và các trục Đông - Tây. Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần thúc đẩy các dự án đường sắt quan trọng quốc gia như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế, đường sắt đô thị. Đẩy nhanh tiến độ của các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do... theo phong trào, gây lãng phí.

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Bên cạnh đó, về khoa học - công nghệ, Quốc hội yêu cầu phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; cũng như phủ sóng 5G toàn quốc, chuẩn bị các điều kiện cho 6G, phát triển Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, các tuyến cáp quang biển. Nghị quyết nêu rõ bảo đảm an ninh mạng, chủ quyền dữ liệu quốc gia…

Với hạ tầng năng lượng, Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia; đẩy nhanh các dự án nguồn, lưới điện truyền tải và điện mặt trời theo quy hoạch.

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