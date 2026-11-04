Từng hợp tác với Vingroup, Tập đoàn của Pháp hiến kế công nghệ trong lĩnh vực góp 6% GDP cho Việt Nam

Đây là lĩnh vực quan trọng, nhiều tiềm năng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Lĩnh vực được đề cập tới là Công nghệ Bản sao số tạo sinh (Generative Virtual Twin) và AI Công nghiệp.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển ngày càng bùng nổ trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hiện nay, Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất chủ yếu dựa trên lắp ráp sang những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Trong đó, AI Công nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế sáng tạo.

Theo các chuyên gia, công nghệ Bản sao số tạo sinh và AI Công nghiệp có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thiết kế, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng thích ứng, nâng tầm chuỗi giá trị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đây cũng là chủ đề được bàn bạc tại Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 tại Hà Nội ngày 4/11, với chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình: AI Công nghiệp kiến tạo vị thế sản xuất mới của Việt Nam". Đây là lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức tại Việt Nam.

Diễn đàn quy tụ hơn 700 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ, lãnh đạo ngành, đại diện doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, học giả, các đối tác trong hệ sinh thái và cơ quan báo chí từ Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tại diễn đàn, các chuyên gia tập trung thảo luận cách AI Công nghiệp và công nghệ Bản sao số tạo sinh có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam chuyển dịch từ mô hình sản xuất chủ yếu dựa trên lắp ráp sang các lĩnh vực mang lại giá trị cao hơn như thiết kế, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giải pháp giúp Việt Nam tiết kiệm hàng tỷ USD khi làm các siêu dự án từ Bắc vào Nam

Ông Pierre Barnabé, Giám đốc Vận hành Dassault Systèmes, chia sẻ tại Diễn đàn.

Ông Pierre Barnabé, Giám đốc Vận hành Dassault Systèmes nhận định, Việt Nam đã vạch rõ lộ trình phát triển của mình. Với Nghị quyết 57, Việt Nam đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá hàng đầu. Đây chính là động lực then chốt cho sự phát triển.

Theo ông, đây cũng là định hướng tương đồng với Dassault Systèmes. Trong suốt 45 năm qua, Dassault Systèmes đã hỗ trợ ngành công nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua khoa học, mô phỏng hình ảnh, thử nghiệm và cải tiến trên môi trường thế giới ảo trước khi triển khai xây dựng trong thế giới thực. Đây cũng là thành quả của 45 năm đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức và bí quyết công nghệ, và mô hình bản sao ảo (virtual twin) đã trở thành nền tảng cho AI công nghiệp. Cũng như Việt Nam, Dassault Systèmes tin rằng khoa học và đổi mới sáng tạo là nền móng của sự tăng trưởng bền vững.

Ông Pierre Barnabé phân tích: "Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu cho năm 2030 và xa hơn nữa: Kinh tế AI dự kiến đóng góp khoảng 6% GDP. Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong nhóm 3 quốc gia hàng đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI, và đến năm 2045 sẽ nằm trong top 10 châu Á. Mục tiêu là đạt 10.000 chuyên gia AI tay nghề cao và 50.000 sinh viên tốt nghiệp có năng lực ứng dụng AI.

Tại các ngành ứng dụng AI, năng suất lao động kỳ vọng tăng từ 10% đến 15%. Mỗi mục tiêu này đều có thể đo lường cụ thể, và phần lớn giá trị sẽ được tạo ra trong lĩnh vực công nghiệp: Từ quy trình thiết kế sản phẩm, cách thức vận hành nhà máy đến phương thức kết nối chuỗi cung ứng".

AI hiện diện ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, đối với công nghiệp, AI phải dựa trên nền tảng khoa học, vật lý, vật liệu và thực tế quy trình sản xuất. Đồng thời, nó phải dựa trên tri thức và bí quyết công nghệ riêng của từng doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng mà Dassault Systèmes đã xây dựng với nền tảng 3DEXPERIENCE – nền tảng gốc AI dành cho công nghiệp.

Đại diện Dassault Systèmes phân tích, Việt Nam đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho những thập kỷ tới như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến metro mới, sân bay mới, hạ tầng năng lượng mới và các khu công nghiệp mới.

"Những dự án quy mô lớn này giờ đây có thể được thiết kế, thử nghiệm và tối ưu hóa trên bản sao ảo trước khi khởi công xây dựng. Các kỹ sư có thể dự đoán cách một nhà ga điều phối hành khách", Giám đốc Vận hành của Dassault Systèmes chỉ ra ưu điểm ứng dụng AI công nghiệp và công nghệ bản sao số, tại Việt Nam.

Chẳng hạn, các kỹ sư có thể theo dõi cách mạng lưới điện cân bằng nguồn năng lượng tái tạo, hay cách một khu công nghiệp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên đất, nước và năng lượng. Mỗi quyết định được thử nghiệm trong không gian ảo sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và vật tư trong thế giới thực.

Pháp cam kết đồng hành cùng Việt Nam

Ông Jean-Alexandre Egea, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, khẳng định Pháp cam kết hỗ trợ kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp giữa hai nước.

Đồng quan điểm, ông Jean-Alexandre Egea, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đánh giá sự kiện diễn ra vào một thời điểm mang ý nghĩa đặc biệt. Việt Nam hiện là một trong những trung tâm sản xuất trọng điểm của châu Á. Báo cáo mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ghi nhận Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Làn sóng bùng nổ về công nghệ và AI đang tạo động lực lớn cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Jean-Alexandre Egea cho răng, quá trình chuyển đổi đang bước vào giai đoạn mới. Vượt ra khỏi phạm vi gia công và lắp ráp thuần túy, những cơ hội mới đang hình thành ở các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế, kỹ thuật, mô phỏng số và sản xuất tiên tiến. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chủ động tham gia tiến trình chuyển dịch này.

Theo ông, đây chính là tiền đề để các công nghệ như AI và công nghệ bản sao số phát huy giá trị. Trong đó, công nghệ bản sao số cho phép doanh nghiệp thiết kế, mô phỏng và kiểm thử sản phẩm trên không gian ảo trước khi triển khai ngoài thực địa. Giải pháp này cũng giúp các ngành công nghiệp rút ngắn thời gian đổi mới sáng tạo, tối ưu quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Với Pháp, xu hướng chuyển đổi này mở ra cơ hội hợp tác quy mô lớn với Việt Nam.

Tham tán Kinh tế Jean-Alexandre Egea phân tích, ở lĩnh vực này, Pháp sở hữu nhiều thế mạnh.

"Chúng tôi có các doanh nghiệp hàng đầu thế giới cùng hệ sinh thái phát triển vững mạnh trong các ngành hàng không vũ trụ, giải pháp di chuyển (mobility), năng lượng, sản xuất tiên tiến và công nghệ số. Dassault Systèmes là một minh chứng tiêu biểu. Khởi đầu từ Pháp, tập đoàn đã phát triển thành đơn vị dẫn đầu toàn cầu về công nghệ, cung cấp các giải pháp phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược", ông cho biết.

Theo ông, cam kết của Dassault Systèmes tại Việt Nam đã kéo dài suốt hai thập kỷ qua. Tập đoàn này đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam như Viettel, Vingroup, Thaco Industries, đồng thời xây dựng đối tác chiến lược với NIC

Bên cạnh đổi công nghiệp còn đòi hỏi yếu tố cốt lõi là con người. Đặc biệt, Việt Nam cần có đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên và các nhà khởi nghiệp đủ năng lực làm chủ, vận hành và làm chủ công nghệ mới. Do đó, theo ông, sự liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo giữ vai trò quyết định.

"Pháp cam kết hỗ trợ kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp giữa hai nước", ông Jean-Alexandre Egea nhấn mạnh.

TS Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, Bộ Tài chính, phát biểu tại sự kiện.

Tại diễn đàn, TS Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) nhận định: "Phát triển AI và sản xuất thông minh cần được nhìn nhận trong tổng thể chiến lược phát triển công nghiệp và nâng cao năng lực công nghệ quốc gia. Hiệu quả phải được thể hiện qua năng lực của doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và những sản phẩm, giải pháp được hình thành từ quá trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ".

Đáng chú ý, về phía NIC, trong hợp tác với Tập đoàn Dassault Systèmes, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 10/2024 và từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác. Đặc biệt, vào tháng 1/2026, Trung tâm về AI và bản sao số của Dassault Systèmes đã được khánh thành. Hiện nay, trung tâm đang đi vào hoạt động và tham gia các chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân tài cho Việt Nam trong lĩnh vực AI, bán dẫn và hàng không vũ trụ.

Trên tinh thần đó, ông Võ Xuân Hoài cho biết, NIC mong muốn tiếp tục sẽ cùng đồng hành với Dassault Systèmes và các doanh nghiệp, tập đoàn của Pháp trong việc phát huy hiệu quả cái trung tâm xuất sắc này, kết nối các bài toán của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng. Đồng thời, mở rộng chương trình đào tạo gắn với thực hành, thúc đẩy các dự án R&D với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ Việt Nam.

Đặc biệt, tại Diễn đàn, NIC ra mắt Báo cáo Đổi mới sáng tạo công nghiệp và sản xuất thông minh tại Việt Nam năm 2026. Báo cáo do NIC phối hợp với Tập đoàn Dassault Systèmes cùng như là ARTC của Singapore để phát hành. Thông điệp xuyên suốt của báo cáo này là phát triển về sản xuất thông minh cần được triển khai như một chiến lược tổng thể với sự phối hợp của cả hệ sinh thái từ cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp đến các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đối tác công nghệ.

Các chuyên gia chia sẻ tại Diễn đàn.

Dassault Systèmes hiện là tập đoàn công nghệ toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ của nhân loại thông qua đổi mới sáng tạo. Từ năm 1981 đến nay, tập đoàn này đã tiên phong phát triển các nền tảng thế giới ảo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng và cộng đồng xã hội. Thông qua nền tảng 3DEXPERIENCE, hơn 370.000 khách hàng thuộc nhiều quy mô và lĩnh vực trên toàn cầu có thể kết nối, hợp tác và sáng tạo, qua đó phát triển các giải pháp đổi mới bền vững, tạo ra giá trị và tác động tích cực lâu dài cho nền kinh tế và xã hội.

Tại Việt Nam, Dassault Systèmes đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup nhằm thúc đẩy chuyển đổi số vào tháng 12/2020. Theo thỏa thuận, Vingroup hợp tác với Dassault Systèmes để ứng dụng nền tảng 3DEXPERIENCE trong các lĩnh vực như chuyển đổi công nghiệp (VinFast và VinSmart) và chuyển đổi xây dựng (Vinhomes).

Theo dự báo được NIC, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) đưa ra trong báo cáo về Kinh tế AI Việt Nam, công bố giữa tháng 6/2025, AI sẽ trở thành phần cốt lõi trong nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2030 - 2040, khi có thể đóng góp đến 130 tỷ USD vào quy mô nền kinh tế.

(Ảnh: MH)