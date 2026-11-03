GDP của Việt Nam có thể tăng tới 11%, nợ công thuộc nhóm thấp nhất thế giới

Đây là tin vui với nền kinh tế của Việt Nam.

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Mới đây, trong báo cáo công bố ngày 30/10, Standard Chartered vẫn duy trì dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam ở mức 9,5% năm 2026 và 11% năm 2027. Đáng chú ý, Standard Chartered nâng dự báo GDP năm 2028 của Việt Nam từ 6,7% lên 9,1%, tương đương với mức điều chỉnh tăng 2,4 điểm phần trăm.

Theo Standard Chartered, triển vọng tích cực của kinh tế Việt Nam được hỗ trợ nhờ chính sách tài khóa và tiền tệ, dòng vốn FDI mạnh mẽ cùng nhu cầu tiêu dùng, đầu tư trong nước gia tăng.

Ngân hàng này kỳ vọng tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức hai chữ số vào đầu năm 2027, từ đó góp phần hỗ trợ thu nhập hộ gia đình và triển vọng của ngành tiêu dùng.

Theo ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan tại Standard Chartered, cam kết thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2027 tiếp tục hỗ trợ triển vọng tiêu dùng và đầu tư trong nước. Cùng với đó, việc củng cố dự trữ ngoại hối có thể tăng cường vị thế của Việt Nam, cũng như gia tăng thanh khoản trong nước, hỗ trợ thị trường lãi suất và góp phần ổn định chi phí huy động vốn.

Mặc dù những lo ngại về ổn định kinh tế chưa đến mức cần có biện pháp xử lý ngay, nhưng các mục tiêu tăng trưởng được kỳ vọng sẽ dần được cân bằng với việc chú trọng hơn đến ổn định.

Ngoài ra, Standard Chartered đã nâng dự báo lạm phát của Việt Nam năm 2026 từ 4,4% lên 4,7% và năm 2027 từ 3,3% lên 3,9%. Đáng chú ý, lạm phát được dự báo ở mức 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4/2026 và 4,6% trong quý 1/2027, trước khi giảm xuống 3,3% trong quý 2/2027.

Theo đó, diễn biến này sẽ giúp chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái tương đối nới lỏng. Standard Chartered cũng đã hạ dự báo lạm phát năm 2028 từ 5,5% xuống 3,7%, với kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ dần được thắt chặt.

Ngoài ra, Standard Chartered ước tính dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở mức khoáng 83 tỷ USD. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn duy trì quan điểm thận trọng về khả năng giá trị xuất khẩu điện tử vượt nhập khẩu các đầu vào phục vụ sản xuất.

Standard Chartered lưu ý rằng các đầu vào nhập khẩu này cuối cùng sẽ hỗ trợ sản xuất các sản phẩm điện tử, vốn chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Việt Nam thuộc nhóm 20 nền kinh tế có tỷ lệ nợ công thấp nhất thế giới

Nhiều tổ chức quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực. Ảnh: TTXVN

Trên thực tế, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam mà Standard Chartered vừa đưa ra cao hơn so với các dự báo của những tổ chức tài chính quốc tế đã công bố trước đó như World Bank, IMF.

Cụ thể, so với World Bank, dự báo của Standard Chartered đang cao hơn 2,1 điểm phần trăm năm 2026, 3,7 điểm phần trăm năm 2027 và 1,8 điểm phần trăm năm 2028.

Tương tự, dự báo của Standard Chartered cao hơn IMF lần lượt 1,1 và 3,5 điểm phần trăm trong năm 2026 và 2027.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) tháng 10/2026 công bố cho thấy, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP Việt Nam tăng 8,4% năm 2026 và 7,5% năm 2027.

Đáng chú ý, ở góc độ tài khóa, theo dữ liệu từ báo cáo WEO tháng 10/2026 của IMF, tỷ lệ nợ công Việt Nam năm 2026 được dự báo ở mức 28,3% GDP, thuộc nhóm 20 nền kinh tế có tỷ lệ nợ công thấp nhất thế giới.

Trước đó, ngày 28/10, tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 được tổ chức tại TP HCM, Thủ tướng cho biết, hiện nợ công của Việt Nam khoảng 34% GDP, có dư địa tài chính để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khi xảy ra cú sốc kinh tế, vừa bảo đảm khả năng tài chính để tiếp tục đầu tư cho hạ tầng chiến lược và các mục tiêu phát triển ưu tiên.