Giá sầu riêng rẻ kỷ lục sau khi Trung Quốc siết chặt kiểm định 1 chất rất nguy hiểm

Ngày 5/2, Tạp chí điện tử Tri Thức – Znews đưa tin giá giá sầu riêng đang rẻ kỷ lục, chỉ vài chục nghìn đồng/kg. Một số cửa hàng hoa quả tại TP.HCM giới thiệu sầu riêng Ri6 với giá chỉ 80.000-90.000 đồng/kg. Đây là mức giá rẻ bất ngờ, bởi thời điểm tháng 11/2024, người tiêu dùng vẫn phải trả đến 249.000 đồng/kg sầu riêng Ri6 loại A (2-4 kg).

Cùng thời điểm này, nhiều bài viết "giải cứu" sầu riêng cũng xuất hiện trong các hội nhóm trên mạng xã hội.

Anh H.T (sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết sầu riêng hiện không thông quan được nên anh bán trong nước với giá 320.000 đồng cho mỗi thùng 8-10 kg sầu Ri6, tương đương chỉ 32.000-40.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, một thương lái chuyên thu mua sầu riêng tại khu vực miền Tây cho biết đang rất sốt ruột vì giá loại quả này liên tục giảm trong những ngày gần đây. Chỉ cách đây 1-2 tháng, giá sầu riêng Dona vẫn neo trên dưới 210.000 đồng/kg, nay đã giảm còn khoảng 85.000-90.000 đồng/kg.

"Liên quan đến việc Trung Quốc kiểm định chất vàng O, nhiều nơi đại hạ giá sầu riêng khiến tôi phải chịu lỗ", chị nói thêm.

Theo số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả tháng 1 đã giảm 11,3% so với tháng trước và giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là sầu riêng bị ảnh hưởng nặng nề do Trung Quốc siết chặt kiểm định chất vàng O và Cadimi.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký hiệp hội cho biết tính đến ngày 26/1, Việt Nam chỉ có 9 trung tâm, phòng kiểm nghiệm chất vàng O trong sầu riêng được Trung Quốc công nhận, đặt tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau và TP.HCM. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc đáp ứng yêu cầu của thị trường tỷ dân.

Do đó, nhiều doanh nghiệp đã phải chấp nhận bán sầu riêng trong nước với giá thấp, thậm chí chịu lỗ từ một nửa đến 2/3 so với giá gốc.

Sầu riêng là mặt hàng chủ lực xuất khẩu rau quả của Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào ngày 9/1, Trung Quốc thông báo áp dụng quy định các lô hàng sầu riêng Thái Lan, Việt Nam phải có thêm giấy chứng nhận kiểm định chất vàng O, kể từ ngày 10/1, báo Tuổi trẻ Online đưa tin. Đồng thời, Trung Quốc yêu cầu các phòng xét nghiệm chất vàng O phải được phía Trung Quốc phê duyệt.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi phía bạn phát hiện lô hàng sầu riêng của Thái Lan có dư lượng chất vàng O hồi cuối năm 2024.

Theo một chuyên gia trong ngành bảo vệ thực vật, vàng O là một chất nguy hiểm đối với sức khỏe con người nên theo thông lệ quốc tế, nước nhập khẩu hoàn toàn có căn cứ áp dụng biện pháp khẩn cấp trong trường hợp này.

"Quy định kiểm tra chất vàng O được nước nhập khẩu áp dụng như một biện pháp khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt sau khi phía bạn phát hiện chất này trên các lô hàng sầu riêng của Thái Lan. Điều này hoàn toàn nằm trong quyền hạn của nước nhập khẩu vì đây là mối nguy lớn đối với vấn đề an toàn thực phẩm", chuyên gia nói với Tuổi Trẻ Online.

Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn cho biết, từ ngày 1 đến 3/2 đã có 24 container chở sầu riêng tươi thông quan sang Trung Quốc với số lượng hàng trăm tấn. Điều này kỳ vọng giúp mặt hàng sầu riêng tươi của Việt Nam trở lại thị trường tỷ dân, qua đó hỗ trợ giá sầu riêng trong nước sau giai đoạn giảm giá mạnh gần đây.

Chất vàng O là gì?

Vàng O hay còn gọi Auramine O, tên hóa học là Diarylmethane. Trong chất này có một dạng huỳnh quang và hạt mạ vàng dễ tan trong nước và cồn.

Chất này chỉ được sử dụng trong công nghiệp, dùng để nhuộm vải, giấy, hay để quét tường, không được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc làm chất phụ gia trong nguyên liệu thô.

Vàng O là chất độc hại đối với cơ thể sinh vật nói chung và đã bị Tổ chức Ung thư thế giới (IARC) xếp vào chất gây ung thư nhóm 3, tức là có khả năng gây ung thư cao.

Ngoài ra, theo thông tin đăng tải trên báo Dân Trí, vàng O cũng có thể gây nhiễm độc cấp:

- Trên đường hô hấp: vàng O gây kích ứng dữ dội đường hô hấp sẽ gây sặc, lên cơn viêm phế quản, viêm phổi…

- Trên hệ tiêu hóa: vàng O gây đau bụng, nôn ói, đau rát cổ, tiêu chảy…

- Tiếp xúc da sẽ gây ngứa, bong tróc, viêm loét da.