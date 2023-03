Giả mạo con dấu, giấy tờ bệnh viện để lừa tiền từ thiện

Liên quan đến tình trạng lợi dụng công nghệ, điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cảnh báo, các đối tượng lừa đảo qua mạng hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn khác nhau. Cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc tài sản khác cho các đối tượng không quen biết dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao Công an TPHCM đã thành lập trang thông tin trên Facebook địa chỉ: Facebook@anm.catphcm (tên: Phòng An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm sử dụng CNC - Công an TPHCM) để cập nhật các thủ đoạn lừa đảo. Cộng đồng có thể truy cập địa chỉ trên để nắm thông tin.