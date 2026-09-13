Gia Lai: Bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại sau thời gian thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo

Bé gái 4 tuổi ở Gia Lai tử vong do bệnh dại sau khi xuất hiện triệu chứng bất thường, trước đó em thường xuyên chơi, ôm ấp và ngủ cùng những con mèo được gia đình đưa về nuôi.

Báo Gia Lai cho hay, theo thông tin từ cơ quan y tế, bệnh nhi là K.P.T (SN 2022, trú tại thôn Ia Kênh, xã Gào). Bệnh nhi khởi bệnh ngày 6/9 với các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn.

Sáng 7/9, gia đình đưa bệnh nhi đi khám ở phòng khám tư nhân và được cho điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện. Đến sáng 8/9, bệnh nhi vẫn còn chơi bình thường. Tuy nhiên, khoảng 14-15 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe diễn biến nhanh với các biểu hiện mệt mỏi, kích động, hoảng hốt, buồn nôn, nôn khan, tăng tiết đờm dãi, sợ nước, sợ gió, sốt và nhức đầu.

Gia đình đưa bệnh nhi đến Trạm Y tế xã Gào cơ sở 2. Sau thăm khám, bệnh nhi được chỉ định chuyển lên tuyến trên.

Qua thăm khám, các bác sĩ của Bệnh viện Sản-Nhi Gia Lai chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh dại. Ảnh: Như Nguyện/báo Gia Lai

Khoảng 16 giờ cùng ngày, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Sản-Nhi Gia Lai. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh dại và cho về nhà. Gia đình tiếp tục đưa bệnh nhi đến một bệnh viện tư để điều trị. Đến khoảng 22 giờ ngày 8/9, bệnh nhi được chuyển trở lại Bệnh viện Sản-Nhi Gia Lai.

Khoảng 1 giờ ngày 9/9, bệnh nhi được đưa về nhà, sau đó tử vong.

Qua điều tra dịch tễ, đầu tháng 7-2026, một gia đình cùng trú tại thôn Ia Kênh có 5 con mèo mới đẻ và cho gia đình bệnh nhi 3 con mèo về nuôi. Trong thời gian nuôi mèo, bệnh nhi thường xuyên chơi, ôm ấp, bế và ngủ chung với các con mèo.

Khoảng một tuần sau khi được đưa về nuôi, một con mèo có biểu hiện ốm rồi chết không rõ nguyên nhân. Gia đình đã đem xác mèo vứt tại khu vực rẫy hoang. Khoảng một tuần sau, con mèo thứ hai cũng có biểu hiện tương tự và chết. Xác con mèo này tiếp tục được gia đình xử lý bằng cách vứt tại rẫy. Con mèo thứ ba hiện vẫn còn sống.

Theo báo Dân trí, qua điều tra dịch tễ, đầu tháng 7, một hộ dân ở thôn Ia Kênh (xã Gào) có 5 con mèo mới sinh nên đã cho gia đình em T. 3 con về nuôi. Trong thời gian nuôi mèo, T. thường xuyên chơi, ôm ấp, bế và ngủ chung với chúng.

Khoảng một tuần sau, 2 con mèo có biểu hiện ốm rồi chết không rõ nguyên nhân. Con mèo thứ 3 hiện vẫn còn sống. Theo gia đình nạn nhân, không phát hiện trên cơ thể T. có vết xước, vết cào hoặc dấu hiệu bị chó, mèo cắn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp Trạm Y tế xã Gào đang điều tra dịch tễ, rà soát những người tiếp xúc gần với bệnh nhi và các trường hợp có tiền sử bị chó, mèo cào, cắn trong thời gian gần đây.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, đây là ca tử vong thứ 5 do bệnh dại tính từ đầu năm 2026 đến nay ở tỉnh Gia Lai.Trong đó, địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tử vong vì bệnh dại chỉ trong 3 ngày qua. Trạm Y tế xã Gào đã tiến hành khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại khu vực nhà bệnh nhi bằng hóa chất Cloramin B 0,5%.