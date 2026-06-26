Gia đình không nhận ra Ngân 98

Người thân của Ngân 98 cho biết nữ DJ đã có sự thay đổi rõ về ngoại hình.

Sau khoảng 8 tháng bị tạm giam, tình hình hiện tại của Ngân 98 tiếp tục nhận được sự quan tâm. Mới đây, em gái nữ DJ đã có những chia sẻ gây chú ý khi tiết lộ ngoại hình của chị gái thay đổi đến mức người thân cũng ngỡ ngàng. Mới đây, trong một buổi livestream, em gái Ngân 98 tiếp tục chia sẻ về lần gặp chị gái sau nhiều tháng xa cách. Những tiết lộ này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý bởi ngoại hình của Ngân 98 đã thay đổi đáng kể.

Theo lời em gái, Ngân 98 tăng khoảng 10-15kg chỉ trong thời gian bị tạm giam. Nguyên nhân được cho là vì nữ DJ thường xuyên rơi vào trạng thái buồn bã, mất ngủ nên ăn uống nhiều hơn trước. Phương Anh - em gái Ngân 98 nói: "Chị Ngân phải lên chắc tầm 10-15kg, chị nói với tôi chị buồn quá nên không ngủ được mà ăn nhiều. Lúc tôi gặp chị, tôi 'cứng người' vì nhận không ra. Bây giờ chị Ngân còn nặng hơn tôi nữa. Chị giờ ú nu luôn".

Trước đó, em gái Ngân 98 cũng từng đăng tải dòng trạng thái kể về buổi gặp mặt đầy xúc động giữa hai chị em. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chị gái bước ra, cô vẫn không thể kìm được nước mắt. Theo chia sẻ của người thân, Ngân 98 hiện đã bình tĩnh hơn so với thời gian đầu. Tuy nhiên, việc chịu nhiều áp lực về tâm lý khiến nữ DJ gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và vóc dáng.

Người thân cho biết Ngân 98 tăng cân đến mức không nhận ra

Tình hình Ngân 98 sau 8 tháng tạm giam

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, mọi thông tin liên quan đến Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) đều nhận được sự quan tâm của dư luận. Đến nay, nữ DJ đã bị tạm giam khoảng 8 tháng, trong khi vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu, đồng thời liên quan đến hoạt động kinh doanh của ZuBu Shop. Cơ quan chức năng xác định doanh thu từ hệ thống kinh doanh này trong giai đoạn 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 được cho là không thành khẩn khai báo, nhiều lần khai quanh co và đổ lỗi cho người khác. Theo lời khai được công bố, nữ DJ cho biết bản thân trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn hoạt động của ZuBu Shop do Lương Bằng Quang phụ trách thông qua một người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Ngân 98 cũng khai không nắm rõ việc trưng bày sản phẩm, giao hàng hay nhận tiền chuyển khoản của cửa hàng.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trước khi xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện sự việc liên quan đến Ngân 98 vẫn đang được điều tra, làm rõ

Suốt thời gian Ngân 98 bị tạm giam, gia đình gần như không chia sẻ nhiều về tình hình của cô. Mãi đến mới đây, Phương Anh - em gái của nữ DJ - mới có bài đăng hé lộ lần hiếm hoi được gặp chị sau nhiều tháng xa cách. Theo chia sẻ, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ngân 98 bước ra, cô vẫn không thể kìm được nước mắt. Phương Anh cho biết chị gái hiện đã bình tĩnh và ổn định tinh thần hơn so với trước, tuy nhiên vì thường xuyên buồn bã, mất ngủ nên ngoại hình thay đổi đáng kể. Nữ DJ được tiết lộ đã tăng khoảng 10-15kg, gương mặt và vóc dáng trở nên đầy đặn hơn trước.

Điều khiến nhiều người xúc động là cuộc trò chuyện giữa hai chị em. Phương Anh kể khi cả hai xưng hô với nhau bằng những cách gọi quen thuộc trong gia đình, cả hai đều bật khóc. Cô viết: "Hôm nay được gặp mặt chị Hai, cố gắng gượng lại để không khóc mà khi thấy được mặt chị Hai từ trong bước ra thật sự không thể kiềm được nước mắt. Chị Hai nói chuyện với mẹ rất mạnh mẽ, không khóc, nhưng đến lúc nói chuyện với mình bằng cách xưng hô quen thuộc 'Hai' với 'Sơn' thì mới hỏi vài câu thôi, hai chị em đã nhìn nhau khóc. Đây là lần đầu tiên hai chị em đối diện nhau nói chuyện mà khóc nhiều đến vậy".

Ảnh: FBNV