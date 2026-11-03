Nhà nào đang sử dụng bếp từ để nấu nướng cần nhớ 4 lưu ý này.

Bếp từ ngày càng xuất hiện phổ biến trong căn bếp của nhiều gia đình nhờ thiết kế hiện đại, khả năng nấu nướng nhanh và dễ vệ sinh. Không còn cảnh ngọn lửa gas bùng lên hay nhiệt tỏa ra xung quanh quá nhiều, thiết bị này mang đến trải nghiệm nấu ăn gọn gàng, tiện lợi hơn. Tuy nhiên, bếp từ cũng có những nguyên tắc sử dụng riêng mà không phải gia đình nào cũng chú ý. Chọn sai nồi, đặt bếp ở vị trí bí bách hay sử dụng nguồn điện không phù hợp đều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ thiết bị. Để tận dụng tốt những ưu điểm của bếp từ, đồng thời hạn chế các sự cố trong quá trình sử dụng, gia đình nên ghi nhớ 4 điều quan trọng dưới đây.

Khác với bếp gas có thể sử dụng nhiều loại nồi chảo, bếp từ chỉ hoạt động hiệu quả với dụng cụ nấu có đáy nhiễm từ. Đây là điều đầu tiên gia đình cần chú ý khi mua sắm hoặc tận dụng lại bộ nồi có sẵn. Những chất liệu như inox có khả năng nhiễm từ, gang hoặc thép tráng men thường có thể sử dụng trên bếp từ, trong khi nồi thủy tinh, nhôm hay đồng thông thường sẽ không tương thích nếu không có lớp đáy từ chuyên dụng. Để kiểm tra nhanh, người dùng có thể dùng một chiếc nam châm đặt sát đáy nồi. Nếu nam châm hút chắc, dụng cụ đó thường có khả năng sử dụng với bếp từ. Tuy nhiên, cách chắc chắn nhất vẫn là kiểm tra ký hiệu tương thích với bếp từ trên sản phẩm hoặc thông tin từ nhà sản xuất.

Bên cạnh chất liệu, kích thước và hình dáng đáy nồi cũng rất quan trọng. Nên ưu tiên nồi, chảo có phần đáy phẳng, kích thước phù hợp với vùng nấu để nhiệt được truyền hiệu quả và hạn chế tình trạng bếp không nhận nồi. Không nên sử dụng những chiếc nồi bị cong vênh, đáy quá nhỏ hoặc quá lớn so với khuyến nghị của nhà sản xuất. Đặc biệt, tránh kéo lê nồi chảo trên mặt kính bởi thao tác này có thể làm xước bề mặt bếp, nhất là khi đáy nồi có cặn bẩn hoặc hạt cứng bám vào.

Bếp từ là thiết bị có công suất tương đối lớn, vì vậy nguồn điện và hệ thống dây dẫn cần đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. Trước khi lắp đặt, gia đình nên kiểm tra thông số công suất của bếp, đồng thời tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất để lựa chọn dây dẫn, ổ cắm và thiết bị bảo vệ phù hợp. Với những dòng bếp công suất lớn, việc bố trí đường điện riêng thường là giải pháp đáng cân nhắc để hạn chế tình trạng quá tải khi sử dụng đồng thời với nhiều thiết bị khác. Một sai lầm cần tránh là cắm bếp từ vào ổ chia điện hoặc ổ kéo dài chất lượng thấp, đặc biệt khi ổ cắm đang phải cấp điện cho nhiều thiết bị công suất cao. Việc này có thể khiến ổ cắm và dây dẫn nóng lên, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Gia đình cũng không nên tự ý nối dây, thay phích cắm hoặc can thiệp vào hệ thống điện nếu không có chuyên môn. Khi phát hiện ổ cắm nóng bất thường, có mùi khét, phát ra tiếng lạ hoặc bếp liên tục ngắt điện, cần dừng sử dụng và nhờ thợ điện hoặc kỹ thuật viên kiểm tra.

Sau khi nấu, nên tắt bếp đúng cách theo hướng dẫn sử dụng. Khi không dùng thiết bị trong thời gian dài, gia đình có thể ngắt nguồn điện bằng công tắc hoặc thiết bị ngắt điện phù hợp được lắp đặt đúng kỹ thuật. Không nên rút phích cắm bằng cách giật mạnh dây điện vì có thể làm hỏng dây và phần tiếp xúc.

Vị trí lắp đặt cũng ảnh hưởng đáng kể đến độ bền của bếp từ. Thiết bị nên được đặt trên mặt phẳng chắc chắn, khô ráo và có khoảng trống thông thoáng theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Khu vực bên dưới và xung quanh bếp cần đảm bảo không bị che kín các khe thông gió, bởi hệ thống tản nhiệt phải hoạt động liên tục để làm mát linh kiện bên trong. Nếu đặt bếp ở nơi bí bách, sát vật dụng cản trở luồng khí hoặc để đồ đạc che kín khe thoát nhiệt, thiết bị có thể nóng lên và giảm hiệu quả hoạt động. Gia đình cũng cần hạn chế để nước tràn vào khu vực điều khiển, khe thông gió hay các bộ phận điện của bếp. Khi nấu ăn, nên lau khô tay trước khi thao tác, đồng thời tránh đặt khăn ướt hoặc vật dụng dễ cháy sát khu vực nấu. Nếu nước hoặc thức ăn trào ra mặt kính, hãy tắt bếp và xử lý sau khi khu vực đã đủ an toàn để vệ sinh.

Ngoài ra, không nên đặt bếp từ ngay cạnh những nguồn nhiệt mạnh hoặc nơi thường xuyên bị ánh nắng chiếu trực tiếp nếu nhà sản xuất không khuyến nghị. Với bếp lắp âm, cần thi công đúng kích thước và yêu cầu kỹ thuật, tránh tự ý bịt kín khoang lắp đặt. Một vị trí thông thoáng, chắc chắn không chỉ giúp bếp hoạt động ổn định mà còn thuận tiện hơn cho việc nấu nướng hằng ngày.

Nhiều người cho rằng bếp từ không sử dụng ngọn lửa nên mặt bếp luôn mát và có thể chạm tay ngay sau khi nấu. Thực tế, dù bếp làm nóng đáy nồi bằng từ trường, nhiệt từ nồi vẫn truyền ngược lại mặt kính. Vì vậy, khu vực vừa nấu xong có thể còn nóng, tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng nếu chạm vào ngay. Người dùng nên quan sát đèn hoặc ký hiệu cảnh báo nhiệt dư trên bếp, đợi mặt kính nguội rồi mới vệ sinh. Đặc biệt, cần chú ý khi trong nhà có trẻ nhỏ và không để trẻ tự ý chạm vào khu vực nấu. Việc lau chùi nên được thực hiện thường xuyên để tránh dầu mỡ, thức ăn bám lâu ngày trên mặt kính. Khi bếp đã nguội, có thể dùng khăn mềm ẩm và dung dịch vệ sinh chuyên dụng phù hợp để làm sạch. Không nên dùng búi sắt, miếng cọ ráp hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh vì chúng có thể làm xước, hư hại bề mặt kính. Với những vết bẩn cứng đầu, nên sử dụng dụng cụ vệ sinh dành riêng cho bếp từ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thay vì cố cạo bằng dao hoặc vật sắc nhọn tùy tiện.

Bên cạnh vệ sinh, gia đình cũng nên chú ý bảo trì thiết bị. Nếu bếp phát ra tiếng ồn bất thường, quạt tản nhiệt hoạt động khác lạ, bảng điều khiển chập chờn hoặc xuất hiện mã lỗi liên tục, không nên cố sử dụng hay tự tháo bếp để kiểm tra. Hãy liên hệ trung tâm bảo hành hoặc kỹ thuật viên có chuyên môn để được xử lý. Sử dụng đúng hướng dẫn, giữ bếp sạch sẽ và kiểm tra thiết bị khi có dấu hiệu bất thường là những việc nhỏ nhưng giúp kéo dài tuổi thọ, đồng thời đảm bảo an toàn cho căn bếp của gia đình.

- Nấu ăn nhanh: Bếp làm nóng trực tiếp đáy nồi thông qua từ trường, giúp truyền nhiệt hiệu quả và rút ngắn thời gian nấu.

- Dễ vệ sinh: Mặt bếp phẳng, ít khe kẽ nên việc lau chùi dầu mỡ, thức ăn rơi vãi tương đối thuận tiện.

- Hạn chế nhiệt tỏa ra xung quanh: Bếp không tạo ngọn lửa trực tiếp, phần lớn nhiệt tập trung ở đáy nồi, giúp khu vực nấu nướng dễ chịu hơn so với một số loại bếp khác.

- Dễ điều chỉnh nhiệt độ: Người dùng có thể lựa chọn nhiều mức công suất, phù hợp với các cách chế biến như đun sôi, hầm, xào hay giữ ấm.

- Có nhiều tính năng hỗ trợ: Một số mẫu bếp được trang bị khóa trẻ em, hẹn giờ, cảnh báo nhiệt dư hoặc tự ngắt khi phát hiện bất thường.