Gia đình 4 người tử vong sau bữa ăn, bác sĩ cho biết nguyên nhân khó có thể do ngộ độc thực phẩm

Gia Linh |

Vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi cho 4 thành viên trong một gia đình tại Ấn Độ này?

Mới đây, vụ việc một gia đình 4 người ở Ấn Độ tử vong trong vòng 1 ngày sau khi ăn dưa hấu đã khiến dư luận nước này rúng động.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc bắt đầu từ ngày 25/4 vừa qua. Theo đó, các nhà chức trách Ấn Độ đã nhận được tin báo về cái chết đột ngột của một gia đình 4 người ở Mumbai, Ấn Độ, những người đã chết chỉ vài giờ sau khi ăn biryani (một loại cơm trộn) và dưa hấu vào một đêm.

Gia đình 4 người tử vong chỉ trong vòng 1 ngày sau khi ăn dưa hấu

Họ đã ăn món cơm trộn biryani cùng người thân vào khoảng 10 rưỡi đêm ngày 25 tháng 4, trong khi chỉ có 4 người họ ăn dưa hấu sau đó vào khoảng 1 giờ sáng. Không ai trong số những người thân ăn cơm biryani có triệu chứng bệnh, tờ Times of India dẫn lời cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, vài giờ sau, khoảng 5 rưỡi sáng, cả 4 người trong gia đình, gồm hai con gái và bố mẹ, bắt đầu xuất hiện nôn mửa, tiêu chảy và các triệu chứng nghiêm trọng khác.

Gia đình 4 người tử vong sau khi ăn dưa hấu, bác sĩ cho biết nguyên nhân khó có thể do ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Gia đình 4 người đã tử vong chỉ trong 1 ngày sau khi ăn dưa hấu.

Tình trạng xấu đi nhanh chóng nên các thành viên đã được đưa đến bệnh viện. Cô con gái út, 12 tuổi, được cho là đã tử vong khi đến bệnh viện vào khoảng 10 rưỡi sáng. Nhân viên cấp cứu cho biết cô bé bị sùi bọt mép. Cô con gái thứ hai, 16 tuổi, và mẹ cô, 35 tuổi cũng qua đời vào chiều cùng ngày dù đã được điều trị tích cực, tiếp theo là người cha, 44 tuổi, cũng tử vong vào khoảng 10 giờ 15 phút tối hôm đó.

Cái chết của gia đình này đã khiến giới chuyên gia y tế bối rối. Các bác sĩ tại Bệnh viện Sir JJ, nơi gia đình được nhập viện, tin rằng "việc ngộ độc thực phẩm là rất khó xảy ra" việc dưa hấu, ngay cả dưa hấu đã hỏng, lại có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh chóng và gây tử vong ở cả bốn người như vậy.

Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân khó có thể do ngộ độc thực phẩm.

Một bác sĩ cấp cao tham gia điều trị cho họ đã nêu ra các yếu tố tiềm ẩn như chất gây ô nhiễm hoặc chất phụ gia có thể là nguyên nhân, và nói rằng không thể loại trừ bất cứ điều gì ở giai đoạn này.

Một giám đốc y tế tại bệnh viện cho biết trường hợp này không giống với một trường hợp ngộ độc thực phẩm thông thường. "Ngộ độc thực phẩm thường không dẫn đến tình trạng suy kiệt nhanh chóng và nghiêm trọng như vậy," ông nói, theo trích dẫn của tờ Indian Express. "Tốc độ suy kiệt, mức độ nghiêm trọng của bệnh và việc nhiều thành viên trong cùng một gia đình bị ảnh hưởng không phù hợp với một trường hợp ngộ độc thực phẩm thông thường."

Thay vào đó, một chất độc hoặc hóa chất có thể là nguyên nhân, ông nói thêm. Gia đình cũng ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê khi được đưa đến bệnh viện. Theo giám đốc y tế, sự suy giảm thần kinh nhanh chóng và mất ý thức của họ cho thấy nhiều khả năng đã tiếp xúc với một tác nhân mạnh từ bên ngoài.

Theo NDTV đưa tin, các cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành, nhưng các nhà chức trách đang chờ thêm báo cáo pháp y để xác định nguyên nhân tử vong cuối cùng. Mẫu dưa hấu cũng đã được lấy để xét nghiệm và cuộc điều tra đang tiếp diễn.

Gia Linh (Theo Mothership)

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

