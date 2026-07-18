Gia đình 4 người bị nước lũ cuốn trôi: Chồng thất thần bên thi thể vợ và con trai, con gái vẫn mất tích

Những thông tin mới nhất về gia đình ở Lai Châu bị nước lũ cuốn khiến dư luận không khỏi đau lòng.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đến chiều 17/7 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở tỉnh Lai Châu gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trưa 18/7, thông tin trên VietNamNet, ông Tòng Văn Liệu, Bí thư chi bộ bản Chít, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân bị lũ cuốn và tìm cách tiếp cận những hộ đang bị cô lập trên địa bàn.

Ông Tòng Văn Liệu thông tin thêm về trường hợp gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, trú tại bản Chít) bị lũ cuốn trôi cả nhà, duy chỉ có anh Hải được cứu sống. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người vợ là chị Phạm Thị L. (SN 1994) và con trai Phạm Xuân Tr. (SN 2018), còn con gái Phạm Bảo C. (SN 2016) đang mất tích. Thông tin này khiến dư luận vô cùng xót xa.

Trước đó, hình ảnh Hải được lực lượng chức năng và người dân ứng cứu sau trận lũ quét đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ dư luận. Thời điểm ấy, ngay sau khi được đưa vào bờ an toàn, anh đã liên tục nhờ lực lượng chức năng và những người tham gia cứu hộ tìm kiếm vợ cùng hai con đang mất tích.

Hình ảnh anh Hải được lực lượng chức năng và người dân ứng cứu sau trận lũ quét. (Ảnh cắt từ clip, nguồn: Hiếu Chiến)

Chia sẻ trên VTC News, anh N.V.H. - tài xế taxi trú tại xã Than Uyên (Lai Châu) cho hay khoảng hơn 9h ngày 17/7, anh cùng một số tài xế trong khu vực nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh Hải, một thành viên trong nhóm.

Anh Hải cho biết vừa bị nước lũ cuốn trôi và may mắn bám được vào một dải đất hẹp giữa dòng nước. Trước đó, người đàn ông đã bị cuốn đi khoảng 1km. Cũng theo chia sẻ của anh H., điện thoại của anh Hải dù bị ướt nhưng vẫn hoạt động, giúp nhóm cứu hộ xác định được vị trí để tiếp cận.

Sau khi đến hiện trường, nhóm tài xế phối hợp với lực lượng chức năng xã Mường Than triển khai cứu nạn. Khoảng 30 phút sau, anh H. được đưa từ khu vực mắc kẹt vào bờ an toàn.

Trận lũ ống, lũ quét ở xã Mường Than đã làm 4 người chết. Sáng 18/7, tờ Tuổi Trẻ dẫn báo cáo của Công an xã Mường Than đến 7h30 sáng 18/7, còn 4 người đang nghi mất tích, 7 người bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Than Uyên cùng bệnh viện Đa khoa Tân Uyên.

Mưa lũ cũng khiến 13 nhà dân bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều nhà hư hỏng chưa thống kê được. 80 hộ dân với 385 người ở các bản Noong Thăng, Nậm Ngùa, Nà Phái, Nà Xa, Nậm Sáng, Sam Sẩu, Sắp Ngụa, Chít bị ảnh hưởng nhà cửa phải đi ở nhờ.

Về giao thông, quốc lộ 32 thuộc địa phận bản Che Bó, bản Chít bị nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua đường quốc lộ từ đoạn bãi đá Phương Nhung kéo dài đến đường vào bản Chít chiều dài khoảng 800m, gây ách tắc phương tiện giao thông. Đến sáng nay, các phương tiện chưa thể lưu thông qua.

Đường quốc lộ 279 đoạn qua bản Sắp Ngụa, đoạn rẽ ngã ba đường vành đai bị ngập khoảng 50m, nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông. Đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít cũng bị sạt lở khoảng 300m. Phương tiện tạm thời chưa đi lại qua được.