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Giá dầu lại đảo chiều giảm mạnh

Đức Nam
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Mức giảm trong phiên đầu tuần lên đến 4%.

Giá dầu lại đảo chiều giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá dầu giảm vào thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á khi các nhà đầu tư giảm bớt lo ngại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran.

Giá dầu thô West Texas Intermediate giao tháng 9 giảm 4,5% xuống còn 80,89 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 10 giảm 4,4% xuống còn 84,10 USD/thùng.

Giá dầu lại đảo chiều giảm mạnh - Ảnh 2.

Ông Trump cho biết vào sáng Chủ nhật rằng ông đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran sau khi nhận được yêu cầu từ Tehran và các nước khác ở Trung Đông.

“Chúng tôi vừa được Iran và các nước Trung Đông khác yêu cầu hoãn bất kỳ cuộc tấn công nào vì các điều khoản của một thỏa thuận đã được nhất trí”, ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông cho biết thỏa thuận được đề xuất sẽ bao gồm “Việc MỞ CỬA NGAY LẬP TỨC, HOÀN TOÀN và TOÀN DIỆN EO BIỂN HORMUZ, và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân của Iran”.

Theo các báo cáo, ông Trump đang cân nhắc một vòng tấn công khác vào Iran trong bối cảnh triển vọng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao đang ngày càng mờ nhạt.

Tehran đã phản ứng thận trọng trước tuyên bố của ông Trump.

“Mặc dù những tuyên bố gần đây của họ là một phần của chiến dịch chiến tranh tâm lý và nhận thức, chúng tôi coi mọi mối đe dọa là có thật và xem xét chúng một cách nghiêm túc”, Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Iran, Seyyed Majid Ibn Al-Reza, cho biết theo một bài đăng trên truyền thông nhà nước trên X.

Hãng thông tấn quốc tế Fars của Iran, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã bác bỏ đề xuất của ông Trump, nói trong một bài đăng trên Telegram hôm Chủ nhật rằng những yêu cầu của ông chỉ là một “danh sách mong muốn”.

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Tags

Trung Đông

giá dầu giảm

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