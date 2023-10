Giá bất động sản có thể bật tăng trở lại, đã đến lúc những nhà đầu tư “trực chờ” trên thị trường xuống tiền?

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2023 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, tại khu vực Hà Nội, đất nền có sổ, nhà ở kinh doanh dưới 2 tỷ đồng có lượng giao dịch tăng rõ rệt, nhất là ở những vùng được đầu tư hạ tầng hay khu vực liền kề các khu công nghiệp với giá bán tăng 5% - 7% so với quý trước.

Các quận huyện cũng bắt đầu rục rịch tổ chức đấu giá đất. Theo đó, cùng với quyết định lên quận, đất đấu giá tại Đông Anh ghi nhận mức trúng lên tới 100 triệu đồng/m2, gần gấp đôi giá khởi điểm, dẫn dắt tăng giá cả khu vực.

Tại Khánh Hoà, khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, đất nền các khu đô thị ghi nhận giao dịch mua bán ở các lô đất giá trị dưới 2,5 tỷ đồng/lô, giảm 20-30% so với đỉnh sốt bởi nhà đầu tư cắt lỗ do gặp áp lực tài chính.

Trong khi đó, giá đất nền tại các tỉnh, thành từng xảy ra sốt ảo như Hòa Bình, Thái Nguyên có xu hướng đi ngang sau khi trải qua những đợt điều chỉnh giảm tương xứng với giá trị mang lại trong các quý trước. Bên cạnh đó, giao dịch đất nền đấu giá khu dân cư có giá trị khoảng 1-2 tỷ đồng/nền, ở Bắc Giang, Vĩnh Phúc, thấp hơn 30-40% so với giai đoạn trước, thanh khoản khá tốt.

Tại Hải Phòng, giao dịch đất nền vùng ven, nhà ở kinh doanh dưới 3 tỷ đồng sôi động, đặc biệt tại các quận trung tâm hay sát lõi trung tâm. Giá tăng khoảng 5% so với quý 1. Trong khi đó, đất nền đấu giá tại các huyện sát lõi trung tâm ghi nhận mức đấu trúng cao hơn 3-5 triệu đồng/m2, tỷ lệ hấp thụ 40-60%.

Tại Quảng Ninh, đất nền, đất thổ cư đã bắt đầu ghi nhận giao dịch. Song, mặt bằng gia đi ngang so với quý 2, giảm khoảng 30% so với đỉnh sốt. Đáng chú ý, một số dự án xa hẳn trung tâm, từng xảy ra sốt đất, mức giá giảm mạnh khoảng 50% tiếp tục được quan tâm với lượng giao dịch được cải thiện rõ rệt. Đối với khu vực Trung du miền núi phía Bắc, thống kê của VARS cho biết, trong quý 3.2023, khu vực này ghi nhận 5 dự án đất nền mở bán, cung cấp ra thị trường 230, giảm 25% so với quý 2/2023. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 10%, tương đương với 23 nền được giao dịch thành công.

Còn tại khu vực Trung Trung Bộ, những sản phẩm đất nền phân lô nhỏ lẻ, thổ cư, đất đấu giá có giá bán từ 500 - 600 triệu/nền cũng ghi nhận mức thanh khoản tương đối ổn định. Mặt bằng giá phân khúc đất nền sơ cấp toàn khu vực duy trì ở mức ổn định so với quý 2/2023. Các giao dịch tập trung ở nhóm dự án đã hoàn thiện pháp lý và có mức giá dao động khoảng 14 triệu đồng/m2 (đối với Quảng Nam) và khoảng 42 triệu đồng/m2 (đối với Đà Nẵng).

Tại Đắk Lắk, đất thổ cư, đất nền trong dân ghi nhận giao dịch với giá bán giảm. Mức giá trung bình từ 400-600 triệu/nền. Còn tại Lâm Đồng, VARS cho biết, lượng giao dịch đã quay trở lại nhưng vẫn giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là giao dịch cắt lỗ, khoảng 30% so với đỉnh sốt.

Theo TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia: “Có lẽ đây là thời điểm xuống tiền tốt”. Chuyên gia kinh tế này cho rằng, giá bất động sản khó tiếp tục giảm sâu, giảm mạnh, trường hợp giảm 3 đến 5% thì cũng coi như giảm khuyến mại. Bởi lẽ nguồn cung của chúng ta rất thiếu và nhu cầu thực đối với phân khúc nhà ở vẫn còn.

“Ai đã đầu tư vào nhà ở, đất nền, kể cả biệt thự là những người có tiền. Và bây giờ họ sẵn sàng chờ giá lên tiếp hoặc quay trở lại mới bán. Ngoại trừ những người dùng đòn bẩy tài chính quá nhiều, bây giờ bức bối quá buộc phải bán, nhưng không nhiều”, TS Cấn Văn Lực nêu thực trạng.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho biết nhu cầu thực đối với bất động sản vẫn có và những chính sách tốt hỗ trợ thị trường đã tạo ra cú hích tương đối. Do đó, thời điểm khó khăn nhất của thị trường bất động sản đã qua. Đồng thời, thị trường có thể sẽ phục hồi vào giữa năm 2024.

Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi, giá bất động sản sẽ tăng trở lại. Do vậy, thời điểm này chính là cơ hội tốt cho người có sẵn dòng tiền có thể “săn” cho mình những bất động sản vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt, mức chiết khấu cao. Nếu qua giai đoạn này, bước vào thời điểm phục hồi thì không dễ săn được nhà tốt giá phải chăng.