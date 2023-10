Trung Quốc bất ngờ hạn chế xuất khẩu một nguyên liệu pin xe điện cực quan trọng: Nắm giữ 67% nguồn cung của thế giới, Việt Nam cũng chi hàng trăm triệu USD nhập khẩu

Ảnh minh họa

Trung Quốc – giữ vai trò là nhà sản xuất than chì hàng đầu thế giới đã quyết định hạn chế xuất khẩu nguyên liệu pin quan trọng này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết rằng Trung Quốc sẽ yêu cầu giấy phép xuất khẩu đối với một số sản phẩm than chì từ ngày 1 tháng 12 trước thách thức ngày càng tăng từ các quốc gia khác trong lĩnh vực mà Trung Quốc đang thống trị thị trường.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thắt chặt kiểm soát việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến sang Trung Quốc.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, than chì được sử dụng trong pin cho xe điện (EV) và Trung Quốc là nhà sản xuất hàng đầu thế giới, cung cấp 67% nguồn cung toàn cầu ở dạng tự nhiên. Quốc gia này cũng tinh chế hơn 90% than chì trên thế giới thành vật liệu được sử dụng trong hầu hết các cực dương của pin xe điện.



Các khách hàng lớn nhất nhập khẩu than chì của Trung Quốc. Theo FT

Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc việc đánh thuế đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất, cho rằng họ được hưởng lợi không công bằng từ các khoản trợ cấp. Ngoài ra, chính phủ Mỹ vào đầu tuần này đã mở rộng các biện pháp hạn chế khả năng tiếp cận chất bán dẫn của các công ty Trung Quốc, bao gồm cả việc ngừng bán các chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn do Nvidia sản xuất.



Theo các hạn chế mới được công bố ngày 20/10, Trung Quốc sẽ yêu cầu các nhà xuất khẩu hai loại than chì phải xin giấy phép, bao gồm vật liệu than chì tổng hợp có độ tinh khiết cao, độ cứng cao và cường độ cao, than chì vảy tự nhiên và các sản phẩm của nó.

Bộ thương mại cho biết ba loại mặt hàng than chì "có độ nhạy cao" đã được kiểm soát tạm thời và được đưa vào danh sách mới.

Các hạn chế tương tự như các hạn chế được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 8 đối với hai kim loại sản xuất chip là gali và gecmani. Các hạn chế đã làm giảm xuất khẩu kim loại từ Trung Quốc trong những tháng gần đây.

Các khoản đầu tư mới vào Mỹ và Châu Âu được đưa ra nhằm để nhấn mạnh sự thống trị của Trung Quốc về than chì nhưng các chuyên gia trong ngành dự đoán đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, những người mua than chì hàng đầu từ Trung Quốc bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Theo dữ liệu từ FT, Việt Nam cũng nằm trong nhóm các quốc gia nhập khẩu than chì lớn của Trung Quốc. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, Việt Nam đã chi khoảng 300 triệu USD để nhập khẩu loại nguyên liệu này, chỉ xếp sau một số quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản và Ấn Độ.