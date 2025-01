Ghé An Khang mua đủ quà cho cả nhà - chi phí khỏi lo, an tâm sống khỏe

Chị Thanh Hoa, một nhân viên văn phòng tại Tp.HCM, cho biết năm nay gia đình chị quyết định thay đổi cách chọn quà Tết. "Thay vì mua bánh kẹo, rượu ngoại hay những món quà quen thuộc, tôi chọn tặng các loại thực phẩm chức năng để bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ, người thân". Chị cho rằng các món quà liên quan đến sức khỏe vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc, vừa có giá trị sử dụng lâu dài. Đây cũng là xu hướng chung khi sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu của các gia đình hiện đại.

Tuy nhiên, việc lựa chọn những món quà chất lượng thường đi kèm với áp lực tài chính, đặc biệt trong dịp Tết – thời điểm nhu cầu chi tiêu tăng cao. Hiểu được điều này, nhà thuốc An Khang đã tiên phong triển khai chương trình AnKhang PayLater – giải pháp tài chính hiện đại với tiêu chí "mua trả chậm, chi phí khỏi lo, an tâm sống khỏe", giúp khách hàng dễ dàng sở hữu những món quà ý nghĩa mà không phải lo ngại về chi phí ban đầu.

Chỉ với căn cước công dân, khách hàng có thể mua sắm bất kỳ sản phẩm nào tại nhà thuốc An Khang, bao gồm dược phẩm, thực phẩm chức năng, các sản phẩm chăm sóc cá nhân… mà không cần trả trước. Chính sách này không chỉ miễn hoàn toàn lãi suất mà còn cho phép trả chậm lên đến 90 ngày không phát sinh bất kỳ chi phí nào.

Bằng việc loại bỏ áp lực thanh toán tức thời, chính sách này không chỉ hỗ trợ khách hàng mà còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng của nhà thuốc An Khang

Việc xác định hạn mức thanh toán qua AnKhang PayLater cũng vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần vài phút đăng ký, khách hàng có thể kích hoạt ngay tài khoản mua trả chậm. Hạn mức mua hàng lên đến 25 triệu đồng, đủ để người tiêu dùng sắm sửa cho cả gia đình mà không phải đắn đo quá nhiều.

Anh Hữu Tín, tài xế xe công nghệ, kể lại: "Tết năm ngoái, tôi đắn đo mãi mới dám mua hộp sữa bổ sung canxi cho mẹ. Nhưng năm nay, nhờ được mua trả chậm ở An Khang, tôi mua thêm được vitamin cho các con và cả thuốc bổ cho vợ". Theo anh, giải pháp này giúp anh cân đối tốt hơn các khoản chi khác như lì xì, ăn uống, hay vé xe về quê.

Bên cạnh lợi ích tài chính, chính sách thanh toán linh hoạt này còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của nhà thuốc An Khang trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng. Việc chăm sóc sức khỏe giờ đây trở nên gần gũi hơn, giúp mọi người dần xem đây là một khoản đầu tư hợp lý thay vì chỉ cân nhắc khi cần thiết.

Đặc biệt, AnKhang PayLater còn mang ý nghĩa to lớn đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà con giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm y tế cần thiết trong những lúc eo hẹp tài chính, tránh tình trạng bỏ liều khi thiếu tiền mua thuốc, khiến bệnh tình khó thuyên giảm.

Sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ tận tâm và chính sách tài chính ưu việt khiến chuỗi An Khang trở thành một lựa chọn đầy mới mẻ để sắm quà cho dịp Tết Ất Tỵ

Bên cạnh giải pháp tài chính tháo gỡ nỗi lo cho nhiều người, An Khang cũng đang mang đến mùa Tết ấm áp khi phát động chiến dịch "Tết An Khang - gửi ngàn bình an" với 30 đợt chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 4.500 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, nhà thuốc còn trao tặng hơn 30.000 phần quà Tết để tri ân khách hàng đã tin yêu và đồng hành cùng An Khang ở khắp các tỉnh thành.

30.000 phần quà đã được trao đi như lời cảm ơn sâu sắc An Khang gửi đến khách hàng, mong muốn góp phần mang đến mùa Tết giàu sức khỏe cho mọi gia đình

Tết không chỉ là dịp để trang hoàng nhà cửa hay mua sắm đồ mới. Đây còn là cơ hội để mỗi người thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm đến sức khỏe của những người thân yêu. Với AnKhang PayLater, việc chuẩn bị quà Tết không chỉ trở nên dễ dàng hơn, mà còn là động lực để mỗi người quan tâm hơn đến sức khoẻ chính mình. Đó cũng là cách nhà thuốc An Khang hiện thực hóa sứ mệnh "Điểm 10 chăm sóc sức khỏe" qua từng giải pháp đưa đến khách hàng, từng món quà Tết tri ân thay cho lời chúc bình an trọn vẹn cho cả năm mới.