Geely EX5 được hé lộ tại Trung Quốc trước khi ra mắt vào ngày 21/9, bổ sung khoang hành lý phía trước, động cơ điện đặt ở cầu sau và cảm biến LiDAR trên nóc.

Những hình ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy Geely EX5 sở hữu một khoang hành lý phía trước khá rộng, nằm dưới nắp ca-pô. Dung tích khoang này chưa được công bố, nhưng thông tin trên xe cho biết tải trọng tối đa là 50 kg.

Đây là trang bị ngày càng phổ biến trên xe điện Trung Quốc. Trước đó, mẫu Geely E2 (EX2) nhỏ hơn cũng được trang bị khoang hành lý phía trước với dung tích 70 lít.

Việc bổ sung thiết kế này trên EX5 đi kèm những thay đổi đáng kể về kết cấu. Đáng chú ý, mẫu xe mới chuyển sang sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Cổng sạc cũng được chuyển từ khu vực chắn bùn phía trước sang phía sau, một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi này.

Geely EX5 mới sử dụng một động cơ điện đặt trên cầu sau, cho công suất tối đa 245 kW, tương đương 329 mã lực. Con số này cao hơn 114 mã lực so với phiên bản hiện hành.

Tốc độ tối đa của xe cũng được nâng từ 175 km/h lên 201 km/h. Động cơ sử dụng nguồn điện từ bộ pin LFP, song dung lượng pin chưa được Geely công bố.

Xe có kích thước dài 4.636 mm, rộng 1.920 mm và cao 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. So với phiên bản hiện tại, EX5 mới dài hơn 21 mm.

Ngoài thay đổi về kết cấu và động cơ, Geely EX5 còn được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái. Xe có cảm biến LiDAR đặt trên nóc, camera bên hông ở khu vực chắn bùn phía trước và thêm một camera tích hợp trên cánh gió phía sau.

Ông Shan Aifu, phụ trách quan hệ công chúng của Geely Galaxy, cho biết thiết kế bên ngoài của EX5 về cơ bản vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, mẫu xe đã được nâng cấp toàn diện về kết cấu, các bộ phận bên trong và hệ thống điện tử.

Geely dự kiến đưa EX5 mới ra thị trường Trung Quốc trong tháng 9/2026, với ngày ra mắt được cho là 21/9.

Theo China EV DataTracker, xe bán được 40.776 xe tại Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2026, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái. EX5 hiện là một trong những mẫu xe chủ lực của Geely tại các thị trường quốc tế.