Geely EX5 2026 ra mắt ngay tháng này: Động cơ hơn 300 mã lực, cốp trước khổng lồ, có cảm biến LiDAR, dễ về Việt Nam vào năm sau

Geely EX5 mới vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế tổng thể. Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ có nhiều nâng cấp liên quan đến trang bị và công nghệ.

Geely EX5 thế hệ mới nâng cấp toàn diện

Dù chưa chính thức ra mắt, các trang bị trên Geely EX5 hoàn toàn mới đã dần lộ diện đầy đủ. Mới đây, hình ảnh mới nhất về Geely EX5 do một người đam mê xe ẩn danh chia sẻ trực tuyến cho thấy khoang hành lý phía trước rộng rãi nằm bên dưới nắp ca-pô.

Thông tin dung tích chính xác chưa có, tuy nhiên khoang hành lý này có ghi tải trọng tối đa là 50 kg. Chắc chắn dung tích sẽ lớn hơn mức 70 lít của "đàn em" Geely EX2.

Hình ảnh cốp trước Geely EX5 2026. Ảnh: Car News China

Geely EX5 2026 sở hữu thiết kế cản xe mới, tay nắm cửa dạng bán ẩn và cảm biến LiDAR gắn trên nóc. Sự hiện diện của cảm biến này cho thấy EX5 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái G-ASD G-Pilot H5, hỗ trợ tính năng điều hướng tự động NOA trên đường đô thị và đường cao tốc.

Các điểm nhấn khác của EX5 bao gồm camera bên hông đặt tại gần chắn bùn trước và một camera bổ sung tích hợp trong cánh lướt gió trên nóc xe.

Trước đó, Geely đã nộp hồ sơ xin cấp phép bán hàng nội địa mẫu xe này dưới tên gọi Geely Galaxy E5. Thông tin này cũng hé lộ xe dùng động cơ điện đặt tại trục sau với công suất 245 kW (329 mã lực) và cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe.

Ông Shan Aifu, Giám đốc quan hệ công chúng Geely Galaxy, chia sẻ trên Weibo rằng EX5 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế tổng thể. Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ trải qua quá trình đại tu và nâng cấp toàn diện về cấu trúc nền tảng, các linh kiện bên trong cũng như hệ thống điện tử.

Geely EX5 mới lộ diện trong bản hồ sơ xin cấp phép tại Trung Quốc. Ảnh: MIIT

Thời điểm ra mắt Geely EX5 2026

Ông Shan Aifu cho biết mẫu xe này sẽ gia nhập thị trường Trung Quốc vào tháng 9 năm nay. Nhiều nguồn tin hé lộ thời điểm ra mắt chính xác là ngày 21/9.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Geely EX5 đã đạt doanh số 40.776 chiếc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026. Con số này giảm 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Tại thị trường quốc tế, Geely EX5 cũng là một trong những mẫu xe chủ lực của thương hiệu.

Geely Việt Nam giới thiệu EX5 từ tháng 7/2025 cho bản thuần điện, biến thể hybrid ra mắt vào tháng 3 năm nay. EX5 EV có 2 phiên bản, giá bán 839-889 triệu đồng, EX5 EM-i có 3 phiên bản, giá bán 789-969 triệu đồng.