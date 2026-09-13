Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến biển số xe của tất cả người dân trên cả nước

Người tham gia giao thông cần chú ý thông báo sau từ cơ quan Công an.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, trong trường hợp biển số xe bị mờ, hỏng, người tham gia giao thông phải chủ động đổi lại nhằm tránh vi phạm và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Cụ thể, biển số xe là thông tin nhận dạng quan trọng của phương tiện, phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, người dân khi tham gia giao thông cần có ý thức giữ gìn biển số xe đúng quy định, rõ ràng, nguyên vẹn và có khả năng nhận diện.

Cơ quan Công an thông tin, theo Thông tư số 79/2024/TT-BCA, ngày 15/11/2024, của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, tại khoản 1 Điều 18, trường hợp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Như vậy, khi biển số xe bị gãy, cong, hỏng, mờ hoặc không còn bảo đảm khả năng nhận diện, chủ phương tiện không nên tiếp tục sử dụng trong tình trạng không bảo đảm quy định mà cần chủ động làm thủ tục đổi biển số tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Vì sao cần đổi biển số xe bị hỏng?

Cơ quan Công an chỉ ra, biển số bị gãy, hỏng, mờ hoặc biến dạng có thể làm cho chữ, số trên biển số không còn rõ ràng, gây khó khăn cho việc nhận diện phương tiện. Trong một số trường hợp, việc tiếp tục sử dụng biển số không bảo đảm quy định có thể dẫn đến việc bị xử lý vi phạm hành chính.

Đặc biệt, pháp luật về xử phạt vi phạm giao thông hiện hành quy định xử phạt đối với các hành vi liên quan đến biển số như: biển số không rõ chữ, số, bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng hoặc không đúng quy định. Đối với người điều khiển ô tô, hành vi điều khiển xe có biển số bị hỏng thuộc nhóm hành vi bị xử phạt theo quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông.

Do đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, người dân không nên chờ đến khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý mới đi đổi biển số. Việc chủ động đổi biển số bị hỏng là trách nhiệm của chủ xe, đồng thời góp phần bảo đảm quyền lợi của chính mình khi phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi phát hiện biển số bị gãy, hỏng, người dân cần làm gì?

Theo cơ quan Công an, khi phát hiện biển số xe bị mờ, hỏng, chủ xe cần thực hiện các bước sau:

- Kiểm tra tình trạng biển số xe, đặc biệt là các trường hợp biển số bị gãy, cong, biến dạng, bong tróc, mờ chữ hoặc số

- Không tự ý sửa chữa, cắt, hàn, đục, sơn sửa hoặc làm thay đổi hình dạng, chữ, số và màu sắc của biển số

- Chủ động thực hiện thủ tục đổi biển số xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Cụ thể, theo Điều 19 Thông tư số 79/2024/TT-BCA, hồ sơ đổi biển số gồm giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe và biển số xe thuộc trường hợp đổi

Theo Điều 20 Thông tư số 79/2024/TT-BCA, chủ xe có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Sau khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ tiến hành đổi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe theo quy định.

Mặt khác, cơ quan Công an cũng lưu ý người dân một số điểm quan trọng:

- Không tự ý làm lại biển số: Tuyệt đối không tự mua, đặt làm hoặc sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp

- Không sơn, dán hoặc sửa chữa làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng biển số

- Không tháo biển số rồi tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi không bảo đảm quy định

- Chủ động đổi biển số ngay khi phát hiện bị hỏng, nhằm tránh phát sinh vi phạm trong quá trình tham gia giao thông.