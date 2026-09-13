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Công an đề nghị 1.053 trường hợp phương tiện vi phạm dưới đây nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Phạm Trang
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Trong 12 ngày, hệ thống camera giám sát giao thông tại Bắc Ninh ghi nhận hơn 1.000 trường hợp vi phạm, trong đó lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm số lượng lớn nhất.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 15/8 đến ngày 27/8/2026, thông qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.053 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong số này, lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm nhiều nhất với 597 trường hợp. Bên cạnh đó, hệ thống camera cũng ghi nhận 236 trường hợp vi phạm vạch kẻ đường, 113 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, 84 trường hợp vượt đèn đỏ và 23 trường hợp rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách cụ thể các trường hợp vi phạm để người dân tra cứu, thực hiện theo quy định.

Danh sách cụ thể như sau:

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Tags

Công an tỉnh Bắc Ninh

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