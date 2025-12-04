Gàu – ngứa – bết tóc mùa mưa bão: Giải pháp dịu nhẹ được nhiều chị em chia sẻ gần đây

Nhiều chị em cho biết dù gội đầu thường xuyên, tóc vẫn nhanh bết, da đầu ngứa rát và bong tróc nhiều hơn. Gần đây, các sản phẩm dược liệu dịu nhẹ đang được truyền tai nhau như một lựa chọn phù hợp cho giai đoạn thời tiết thất thường này.

Vì sao gàu và ngứa tăng mạnh khi thời tiết mưa bão – lạnh ẩm?

Theo các chuyên gia da liễu, không chỉ nắng nóng mới làm gàu bùng phát. Mùa mưa lạnh cũng là điều kiện thuận lợi để vi nấm Malassezia – tác nhân liên quan đến gàu và viêm da tiết bã – sinh sôi mạnh khi độ ẩm môi trường tăng cao.

Nghiên cứu quốc tế cho thấy 50% người trưởng thành có thể gặp gàu, và tình trạng này dễ nặng hơn khi thời tiết ẩm lạnh, da đầu khó ổn định lớp dầu – ẩm tự nhiên.

Bên cạnh đó, việc: đội mũ bảo hiểm khi trời mưa, để tóc ẩm lâu, gội đầu bằng nước quá nóng để "làm ấm", sấy tóc nhiệt cao trong ngày lạnh… đều khiến hàng rào da đầu suy yếu, gây tấy đỏ – ngứa – tiết bã nhiều hơn.

Chị Hương (31 tuổi, Bình Thạnh) chia sẻ: "Trời lạnh mà tóc bị dính mưa là da đầu mình ngứa ngay. Có hôm gội buổi tối bằng nước ấm, sáng dậy tóc đã bết, vai còn rơi gàu trắng rất ngại."



Chị Hương 31 tuổi - Bình Thạnh

Xu hướng dược liệu thiên nhiên – giải pháp dịu nhẹ cho da đầu nhạy cảm

Không ít báo cáo gần đây ghi nhận người tiêu dùng châu Á có xu hướng tăng mạnh nhu cầu với các sản phẩm chiết xuất thảo mộc. Theo Euromonitor International, 31% người tiêu dùng châu Á – Thái Bình Dương ưu tiên sản phẩm hoàn toàn tự nhiên khi mua mỹ phẩm.

Bài báo "Natural alternatives from your garden for hair care" (Sang et al., 2023) cho thấy dầu gội chiết xuất thực vật ít gây kích ứng, giúp duy trì pH tự nhiên, phù hợp hơn với da đầu nhạy cảm trong môi trường ẩm lạnh.

Tại Việt Nam, nhiều thương hiệu đang ứng dụng dược liệu như Neem, Gurjun, tràm trà, gừng, hương thảo… – những thành phần được nghiên cứu có khả năng hỗ trợ giảm ngứa, giảm gàu và làm sạch nhẹ nhàng theo cơ chế tự nhiên.

Tình trạng gàu ngứa bong tróc ở người Việt

Antisol – giải pháp được nhiều người chia sẻ thời gian gần đây

Nổi bật trong nhóm dầu gội dược liệu Việt là Antisol của iCare Pharma.

Sản phẩm được nghiên cứu với công thức pH trung tính, kết hợp 8 loại thảo dược như Neem, Gurjun, tràm trà, gừng, hương thảo và vitamin E.

Chiết xuất Neem được Indian Journal of Dermatology ghi nhận có đặc tính hỗ trợ kháng nấm và giảm kích ứng da đầu.

Tinh dầu Gurjun, chứa sesquiterpenes, được phân tích quốc tế đề cập như một thành phần có khả năng kháng khuẩn tự nhiên.

Nhờ sự dịu nhẹ, nhiều người dùng phản hồi rằng tình trạng bết ẩm – bong tróc – ngứa giảm rõ rệt khi dùng đều đặn trong những ngày mưa lạnh.

Chị Hương chia sẻ thêm: "Trời mưa lạnh, tóc lâu khô nên mình dễ ngứa đầu. Từ khi đổi sang dầu dược liệu hơn một tuần, da đầu đỡ ngứa hẳn và tóc mềm, ít bết hơn dù trời ẩm."



Dầu gội dược liệu được nhiều khách hàng tin dùng

Bước tiến mới cho sản phẩm dược liệu Việt

Sự lựa chọn của nhiều người dùng dành cho các sản phẩm thảo dược như Antisol cho thấy dược liệu bản địa và nguyên liệu nhập khẩu có thể được ứng dụng hiệu quả trong bối cảnh khí hậu Việt Nam biến đổi thất thường – lúc ẩm, lúc lạnh, dễ kích ứng da đầu.

Xu hướng chăm sóc tóc bằng dược liệu được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, khi người dùng ưu tiên sản phẩm xanh – an toàn – bền vững, đặc biệt trong mùa mưa bão và thời tiết lạnh ẩm hiện nay

