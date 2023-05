Gặt lúa giữa trời nóng trên 40 độ C, người đàn ông đột ngột ngất xỉu, co giật

Ngày 23/5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa cấp cứu cho nam bệnh nhân 41 tuổi (trú tại Phú Thọ) bị co giật, ngất xỉu khi đang gặt lúa giữa trời nắng.

Trước đó, chiều ngày 22/5, Trung tâm Cấp cứu 115 Hùng Vương Kim Xuyên (thuộc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương; địa chỉ tại xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) nhận được cuộc gọi của nhân dân đề nghị hỗ trợ khẩn cấp khi một nam giới bị ngất. Ngay lập tức, phòng khám cử các y bác sĩ nhanh chóng di chuyển ra cánh đồng để hỗ trợ.

Sau khi tiếp cận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh, kíp bác sĩ đưa bệnh nhân về phòng khám truyền bù dịch, bù nước.

Sau hơn 1 tiếng theo dõi tích cực tại trung tâm cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định, ra viện và tiếp tục theo dõi.

Ngày hè nắng nóng, người lao động cần chủ động các phương án phòng tránh nhằm đảm bảo sức khỏe

Những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa. Trong khi đó, đây là thời điểm thu hoạch lúa, hoa màu nên dù nắng nóng nhiều người dân vẫn phải ra đồng. Vì thế, người lao động thường gặp phải một số vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, thậm chí là đột quỵ do nắng nóng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp trường hợp say nắng, say nóng, phải thật bình tĩnh sơ cứu cho người bệnh ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc phương tiện y tế; tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân bằng cách đưa vào chỗ mát, đắp khăn ướt; Đặt nạn nhân nằm ngửa, gác chân cao. Trường hợp nạn nhân uống được nước thì cho uống từng ngụm nhỏ nước mát. Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút.

Để phòng bị say nắng, người dân nên hạn chế ra đồng làm việc vào các giờ cao điểm từ 11h- 15h; khi đi làm ngoài trời, cần phải đội mũ, nón, quần áo dài tay. Nếu có biểu hiện hoa mắt, choáng váng cần vào chỗ mát nghỉ ngơi hoặc tới cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu nặng.