Gặp Thủ tướng, lãnh đạo DN có doanh thu gần 9 tỷ USD kiến nghị gì mà MobiFone, FPT... đều được nhắc tên?

Đây là doanh nghiệp Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn trong nước mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN

Doanh nghiệp này là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Sáng nay (18/7), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Hội nghị này được tổ chức nhằm rà soát các vướng mắc, lắng nghe kiến nghị để hoàn thiện chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn đóng góp ý kiến, “nếu có vấn đề gì khen Chính phủ thì để dịp khác”. Hội nghị chủ yếu nêu các khó khăn và kiến nghị giải pháp để Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền địa phương làm tốt chức năng và các doanh nghiệp có hiệu quả, nhằm đóng góp vào thành tựu chung.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, nhiệm vụ từ nay tới cuối năm rất nặng nề. Do đó, chúng ta vừa phải tập trung tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô vững chắc, vừa phải khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, động lực để đạt tăng trưởng cao, bền vững. Trong đó, vai trò và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp là đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội .

Tập đoàn Viettel kiến nghị gì?

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, đề xuất các kiến nghị. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị, đại diện doanh nghiệp phát biểu, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, bày tỏ sự nhất trí cao và đặc biệt tâm đắc với báo cáo trung tâm do Bộ trưởng Bộ Tài Chính trình bày. Trên cơ sở đồng tình với báo cáo, Trung tướng Tào Đức Thắng xin đề xuất 4 kiến nghị.

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ sớm xác định danh mục doanh nghiệp nhà nước đầu tàu và giao các nhiệm vụ chiến lược cụ thể, có cơ chế để doanh nghiệp nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy, doanh nghiệp nhà nước mới thực sự phát huy được vai trò dẫn dắt và tạo động lực cho nền kinh tế.

Đồng thời, lãnh đạo Tập đoàn Viettel kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, phương thức tổ chức thực hiện, đồng thời cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và năng lực.

Ngoài ra, Chính phủ có thể nghiên cứu giao thêm cho các doanh nghiệp đầu tàu một số chỉ tiêu phản ánh mức độ lan tỏa với nền kinh tế, chẳng hạn như số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng, tỉ lệ nội địa hóa, giá trị mua sắm trong nước, số doanh nghiệp công nghệ được hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Thứ hai, lãnh đạo Tập đoàn Viettel rất đồng tình với quan điểm: Doanh nghiệp là trung tâm cho phát triển sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Lựa chọn doanh nghiệp đầu tàu có năng lực công nghệ, vốn, thị trường để tham gia ngay từ khâu đặt hàng, thiết kế, thử nghiệm, hoàn thiện, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.

Đáng chú ý, Nhà nước kiến tạo, đặt hàng, hỗ trợ thể chế, dữ liệu, hạ tầng và tiêu chuẩn. Trong khi đó, Viện, trường cung cấp tri thức, công nghệ, nhân lực cùng doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường.

Tập đoàn Viettel kiến nghị Chính phủ sớm cụ thể hóa quan điểm này bằng các cơ chế, chính sách đủ mạnh để hình thành một đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu của quốc gia, trong đó có Viettel, VNPT, MobiFone, FPT, CMC... và được giao nhiệm vụ, được trao cơ chế và được tạo điều kiện tham gia phát triển các công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược quốc gia.

Đồng thời, Viettel kiến nghị cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế tài chính, đầu tư, mua sắm công, thử nghiệm công nghệ, tiếp cận dữ liệu, thương mại hóa kết quả nghiên cứu...

Thứ ba, tháo gỡ các điểm nghẽn về logistics. Tập đoàn Viettel đề xuất Chính phủ sớm ban hành quy hoạch hạ tầng logistics quốc gia theo hướng đồng bộ, liên thông giữa hệ thống giao thông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, trung tâm logistics, kho vận, cửa khẩu thông minh và các trung tâm trung chuyển lớn.

Thứ tư, Trung tướng Tào Đức Thắng đề nghị nghiên cứu cơ chế lập quỹ xúc tiến đầu tư ra nước ngoài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Ông cho biết thêm, hiện nay Tập đoàn Viettel đang xúc tiến một số thị trường. Tuy nhiên, khi đề xuất các ngân hàng trong nước ra nước ngoài bảo lãnh, chi phí của ngân hàng trong nước lại cao hơn 50 - 60% so với nước ngoài. Do đó, cần có cơ chế để khơi thông được nguồn vốn trong nước cùng nhau đi ra nước ngoài.

Tập đoàn Viettel có doanh thu gần 9 tỷ USD

Viettel là một trong những tập đoàn hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: Viettel

Theo báo cáo công bố thông tin định kỳ năm 2025, Tập đoàn Viettel đã ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 223.085 tỷ đồng, tướng ứng tăng khoảng 15,2% so với năm 2024. Đáng chú ý, quy đổi tương đối, con số doanh thu trên tương đương với gần 9 tỷ USD.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Viettel đạt 57.688 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 6,2% so với năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 44.638 tỷ đồng, tăng khoảng 6,4%. Thuế và các khoản mà taapjd doàn phải nộp Nhà nước đạt 42.290 tỷ đồng.

Viettel hiện đang tham gia sâu hơn các lĩnh vực hạ tầng số, công nghệ cao, logistics và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời ghi dấu ấn tại nhiều quốc gia.