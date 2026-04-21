Gặp khó trước tên lửa Kinzhal của Nga, Ukraine âm thầm chế tạo vũ khí 'có sức mạnh độc nhất vô nhị'

Trang Euromaidan Press ngày 17/4 đưa tin, Ukraine đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay giống như Kinzhal của Nga. Nếu phiên bản phóng từ máy bay của tên lửa FP-9 do Fire Point sản xuất hoạt động hiệu quả, nó có thể mở rộng đáng kể phạm vi mà lực lượng Ukraine có thể gây thiệt hại lâu dài cho các căn cứ không quân, nhà xưởng, nhà máy lọc dầu và các mục tiêu chiến lược khác của Nga.

Fire Point đã nghiên cứu FP-9 trong nhiều tháng. Nhưng mãi đến gần đây, kỹ sư trưởng Denys Shtilerman của Fire Point mới tiết lộ rằng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất này cuối cùng có thể phát triển thành tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, cùng loại với tên lửa Kinzhal nặng 4.300 kg.

Với tầm bắn lên tới 850 km và đầu đạn nặng 800 kg, tên lửa dẫn đường chính xác FP-9 là phiên bản lớn hơn của tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất FP-7 của Fire Point, có tầm bắn 200 km với đầu đạn nặng 150 kg. FP-7 hiện đang được thử nghiệm. Fire Point dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm FP-9 ngay trong mùa hè này.

Vụ phóng thử nghiệm tên lửa FP-7. Ảnh: Fire Point

Theo Euromaidan Press, nếu được đưa vào sử dụng và phát triển thành vũ khí phóng từ máy bay, FP-9 sẽ là loại vũ khí đầu tiên thuộc loại này dành cho lực lượng vũ trang Ukraine. Chỉ có các lực lượng không quân mạnh nhất – ví dụ như không quân Nga và Israel – mới sở hữu tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay. Việc phóng tên lửa đạn đạo từ không trung thay vì từ mặt đất có thể mở rộng tầm bắn thêm hàng trăm km.

Ngay cả khi bỏ qua tầm bắn xa, tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay vẫn là loại vũ khí "có sức mạnh độc nhất vô nhị". Tốc độ cao của chúng khiến việc đánh chặn trở nên vô cùng khó khăn.

Tên lửa Kinzhal được phóng từ máy bay tiêm kích Mikoyan MiG-31 được cải tiến đặc biệt, lao vút qua bầu trời với tốc độ lên tới Mach 5.7 (gần 7.000 km/h). Nó nhanh đến mức hệ thống phòng không động học tốt nhất của Ukraine (gồm các tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất) cũng khó có thể bắn trúng các tên lửa Kinzhal đang bay tới. Người Nga thường sử dụng một vài tên lửa Kinzhal trong các cuộc oanh tạc các thành phố và nhà máy điện của Ukraine.

Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm làm giảm bớt các cuộc tấn công bằng tên lửa Kinzhal, lực lượng Ukraine thậm chí đã triển khai các hệ thống tác chiến điện tử tinh vi, về lý thuyết có thể gây nhiễu hệ thống điều khiển bay của tên lửa Nga và làm nó chệch hướng.

Bởi vậy, người Ukraine đang rất muốn đáp trả Nga bằng một loại tên lửa khó đánh chặn tương tự.

Tận dụng nỗ lực trong sứ mệnh không gian

Euromaidan Press nhận định, về mặt kỹ thuật, việc phóng tên lửa FP-9 từ máy bay là hoàn toàn nằm trong khả năng của ngành công nghiệp tên lửa Ukraine. Văn phòng Thiết kế Nhà nước Yuzhnoye đặt tại Dnipro đã nghiên cứu và phát triển tên lửa phóng từ máy bay từ cuối những năm 1980.

Tên lửa của Yuzhnoye được thiết kế để phóng từ máy bay vận tải Antonov An-124 hoặc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27, vốn dành cho các sứ mệnh không gian.

Bởi vậy, việc sửa đổi một phương tiện phóng không gian, vốn được thiết kế để đưa vệ tinh vào quỹ đạo, thành vũ khí không hề khó. Chỉ cần thay thế vệ tinh bằng đầu đạn và cho tên lửa bay xuống thay vì bay lên.

Ý tưởng thiết kế máy bay chiến đấu Su-27 với tên lửa không gian dưới bụng. Ảnh: Yuzhnoye

Ukraine đang nỗ lực hết sức để phát triển năng lực phóng tên lửa không gian. Nghị sĩ Fedir Venislavskyi - Chủ nhiệm Tiểu ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Đổi mới Quốc phòng thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine - nói với hãng tin RBC-Ukraine rằng Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã phóng ít nhất hai tên lửa vào không gian trong suốt cuộc xung đột với Nga.

"Đây là một tình huống đặc biệt đối với một quốc gia đang tham gia vào một cuộc xung đột toàn diện", ông Venislavskyi nói. Ông đề cập đến một vụ phóng tên lửa diễn ra giữa không trung từ khoang chứa hàng của một máy bay vận tải.

Theo Euromaidan Press, kinh nghiệm đó có thể cực kỳ quý giá khi Fire Point phát triển FP-9. Bước đầu tiên là triển khai FP-9 dưới dạng phiên bản phóng từ mặt đất đơn giản hơn. Sau đó, Fire Point có thể tận dụng nỗ lực trong các sứ mệnh không gian của Ukraine để phóng FP-9 từ trên không.

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, kết quả sẽ là một khả năng tấn công tầm xa mạnh mẽ mà hệ thống phòng không của Nga - vốn đã bị suy yếu bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không ngừng nghỉ của Ukraine - có thể khó ngăn chặn.