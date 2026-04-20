Lần đầu UAV của Hải quân Mỹ bay gần Cuba đến vậy: Hành trình 6 tiếng gây chú ý

Tờ USA Today đưa tin, theo dịch vụ theo dõi chuyến bay toàn cầu trực tuyến Flightradar24, máy bay không người lái giám sát MQ-4C Triton mang số hiệu BLKCAT6 của Hải quân Mỹ đã cất cánh từ một căn cứ hải quân ở Jacksonville, Florida, Mỹ, vào ngày 16/4, bay dọc theo bờ biển phía nam Cuba, bay vòng quanh khu vực gần Santiago de Cuba, sau đó bay vòng quanh khu vực khác gần Havana trước khi quay trở lại Mỹ.

Theo Flightradar24, chuyến bay gần bờ biển Cuba này kéo dài hơn 6 tiếng.

Ian Petchenik - người phát ngôn của Flightradar24 - nói với USA Today rằng các máy bay không người lái (UAV) tương tự trước đây đã được theo dõi tại các khu vực xung đột trên khắp thế giới, từ Biển Đen đến Vịnh Ba Tư. Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một chiếc UAV ở khoảng cách gần Cuba như vậy.

Trả lời câu hỏi về hành trình của UAV nêu trên, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết: "Vì lý do an ninh hoạt động, chúng tôi không bình luận hay suy đoán về các hoạt động đang diễn ra hoặc trong tương lai."

Trong khi đó, Hải quân Mỹ mới đây đã xác nhận một chiếc MQ-4C tham chiến ở Iran đã bị rơi vào ngày 9/4.

Dữ liệu theo dõi radar của Flightradar24 cho thấy một máy bay không người lái giám sát MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ đã bay dọc theo bờ biển phía nam Cuba trước khi bay vòng quanh khu vực gần vịnh Guantanamo và Havana vào ngày 16/4. Những UAV này thường được triển khai cho các nhiệm vụ giám sát tại các khu vực xung đột.

Ông Petchenik cho biết Flightradar24 đã theo dõi những UAV tương tự quanh Venezuela hồi năm ngoái khi quân đội Mỹ tăng cường lực lượng ở đó để chuẩn bị cho cuộc đột kích nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1/2026.

"Chúng tôi đã theo dõi chúng [UAV] ở Biển Đen trong cuộc xung đột ở Ukraine, ở Địa Trung Hải, ở Vịnh Ba Tư", ông Petchenik nói. "Bất cứ nơi nào mà chính phủ Mỹ cần một nền tảng giám sát."

Theo USA Today, việc phát hiện hành trình của UAV nêu trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Havana và Washington. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã siết chặt các lệnh trừng phạt lâu nay và hạn chế vận chuyển dầu đến Cuba. Nhà Trắng cũng đe dọa áp thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba, bao gồm Venezuela và Mexico.

MQ-4C Triton là một loại máy bay hàng hải tự hành, có thể hoạt động ở độ cao trên 15.000 mét trong hơn 24 tiếng với tầm bay 7.400 hải lý. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong năm qua, quân đội Mỹ đã tăng cường sử dụng UAV trong các nhiệm vụ khắp vùng biển Caribe và Nam Mỹ.

Theo chuyên trang về công nghệ và chiến lược quân sự The War Zone, vào năm ngoái, Lầu Năm Góc đã sử dụng máy bay không người lái MQ-9 Reaper để phóng tên lửa vào các tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương và Biển Caribbean.

Và theo Flightradar24, một chiếc UAV giống hệt chiếc đã bay gần Cuba hôm 16/4 - một chiếc MQ-4C Triton - cũng đã cất cánh từ căn cứ hải quân Jacksonville hồi tháng 1/2026 và thực hiện một nhiệm vụ trinh sát kéo dài 10 tiếng gần Venezuela.

Theo thông tin trên trang web của nhà sản xuất Northrop Grumman (Mỹ), MQ-4C Triton là một loại máy bay hàng hải tự hành, có thể hoạt động ở độ cao trên 15.000 mét trong hơn 24 tiếng với tầm bay 7.400 hải lý.

Nhiệm vụ chính xác trong hành trình của máy bay không người lái MQ-4C Triton vào ngày 16/4 vẫn chưa rõ ràng, mặc dù người phát ngôn của Flightradar24 Petchenik cho biết MQ-4C thường được triển khai cho mục đích giám sát.

Ông nói rằng, vào ngày hôm đó, chiếc UAV này đã bay vòng quanh không phận cách Santiago de Cuba khoảng 65 km trong gần 2 tiếng trước khi bay trở lại dọc theo bờ biển phía nam Cuba và bay vòng quanh không phận cách Havana khoảng 45 km trong 2 tiếng nữa. MQ-4C Triton rời khỏi khu vực vào khoảng 6 giờ 22 phút chiều (giờ miền Đông nước Mỹ).