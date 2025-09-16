Gặp gỡ vị Bộ trưởng Nga "vừa cứu người, vừa thăm viện" tại Việt Nam: Dấu ấn đẹp trong hành trình y tế Việt – Nga

Sự kiện lần này không chỉ khẳng định tình hữu nghị Việt – Nga trong lĩnh vực y tế, mà còn cho thấy sự gắn kết giữa chuyên môn và tinh thần nhân văn – nền tảng cho hợp tác lâu dài trong tương lai.

Đặc biệt trong chuyến công tác, trên chuyến bay từ Liên bang Nga đến Việt Nam, Bộ trưởng Murashko đã kịp thời cấp cứu một hành khách gặp sự cố sức khỏe, giúp ổn định an toàn. Câu chuyện để lại ấn tượng mạnh mẽ về một vị Chính khách không chỉ giữ trọng trách lãnh đạo, mà còn tận tâm cứu người ngay cả ngoài đời thường.

Đại diện Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga và Bộ trưởng Mikhail Murashko

Ngày 12/09/2025, Bộ trưởng Mikhail Murashko đã trực tiếp tham quan cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị và công nghệ vi phẫu hiện đại đang được triển khai tại bệnh viện; đồng thời gặp gỡ và trao đổi chuyên môn với những Chuyên gia Liên Bang Nga nhãn khoa trình độ cao, giàu kinh nghiệm đang công tác tại Mắt Việt - Nga.

Phát biểu trong buổi tiếp đón, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển vượt bậc của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga trong gần hai thập kỷ hình thành. Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về định hướng mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực y tế trọng điểm như nhãn khoa, ung bướu, nhi khoa và phẫu thuật chuyên sâu. "Với nền tảng hợp tác tốt đẹp hiện nay, tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng trong thời gian tới", Bộ trưởng Mikhail Murashko nhấn mạnh.

Trước những thành tựu mà hệ thống bệnh viện đã đạt được, Ông Dmitry Gennadievich Arsyutov – Tổng Giám đốc Tổ hợp Vi phẫu thuật Mắt MNTK Fyodorov đánh giá cao mô hình điều trị nhãn khoa tiên tiến chuẩn quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch y tế. Hiện nay, MNTK Fyodorov đã và đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân Việt Nam sang điều trị, chủ yếu là những ca bệnh khó, có độ phức tạp cao như ghép giác mạc, phẫu thuật tái tạo, chấn thương mắt nặng, điều trị võng mạc ở trẻ sinh non…

Mô hình du lịch y tế kết hợp điều trị tại Liên bang Nga đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp bệnh nhân tiếp cận kỹ thuật y học chuyên sâu, mà còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe xuyên biên giới.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga: Gần hai thập kỷ đồng hành cùng nhãn khoa Việt – Nga

Thành lập từ tháng 5/2009, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga là đơn vị tiên phong tại Việt Nam được Tổ hợp MNTK Fyodorov chuyển giao trực tiếp các kỹ thuật vi phẫu hiện đại. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, bệnh viện đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích tiêu biểu:

- Xác lập 60.000 ca phẫu thuật Smile & Smile Pro thành công, thuộc top đầu Việt Nam và Đông Nam Á;

- Nắm giữ kỷ lục Việt Nam về số lượng ca phẫu thuật thủy tinh thể đa tiêu cao cấp;

- Tiên phong ứng dụng công nghệ vi phẫu hiện đại trong điều trị nhãn khoa tại Việt Nam…

Đây không phải là lần đầu tiên Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga vinh dự đón tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao từ Liên bang Nga. Trước đó, năm 2017, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Nga – Việt, Thứ trưởng Bộ Y tế LB Nga Khorova Natalya Alexandrovna và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Maksima Elena Anatolevna cũng từng đến thăm và làm việc tại bệnh viện. Các Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ liên tục đến thăm, động viên và ghi nhận đóng góp của bệnh viện trong hợp tác y tế hai nước.

Với vai trò là cầu nối chiến lược giữa hai nền y học, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga tiếp tục cam kết thúc đẩy hợp tác chuyên môn, mở rộng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và góp phần tích cực vào phát triển y tế Việt Nam theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Để tìm hiểu thêm về thông tin, bạn có thể trực tiếp liên hệ đến Bệnh viện thông qua số điện thoại:

Cơ sở TP.HCM: 0931.888.801 - 0931.888.802

Cơ sở Hà Nội: 0969.8888.01 - 0969.8888.02

Cơ sở Hạ Long: 0913.215.331 - 0915.789.601