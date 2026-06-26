Gập bụng tưởng để khỏe, người đàn ông mắc biến chứng hiếm gặp

Nhiều người lựa chọn tập thể dục với mong muốn nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không phải mọi cơn đau xuất hiện sau vận động đều là đau cơ thông thường. Một số trường hợp có thể là dấu hiệu của những biến chứng nguy hiểm cần được phát hiện và xử trí kịp thời.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp hiếm gặp khi một người đàn ông ngoài 40 tuổi bị tắc hoàn toàn động mạch mạc treo tràng trên sau khi thực hiện các động tác gập bụng.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân vốn có sức khỏe tốt, không hút thuốc lá, không sử dụng rượu bia và không mắc các bệnh lý đáng chú ý. Sau khi được người thân động viên tăng cường vận động, anh bắt đầu duy trì thói quen tập luyện thể dục đều đặn.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhân sau thủ thuật.

Trong một buổi tập, sau khi thực hiện nhiều lần động tác gập bụng với cường độ cao, người bệnh bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện đau cơ do vận động quá sức, anh cố gắng chịu đựng và tiếp tục theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng tăng, buộc anh phải đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám.

Bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh - Trưởng đơn nguyên Can thiệp mạch, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho thấy động mạch mạc treo tràng trên, mạch máu chính cung cấp máu cho phần lớn ruột non và một phần ruột già, đã bị tắc hoàn toàn ở đoạn giữa.

Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng động tác gập bụng mạnh đã gây sang chấn lên thành mạch, dẫn tới tình trạng bóc tách động mạch mạc treo tràng trên. Khi thành mạch bị rách lớp bên trong, máu có thể tràn vào tạo thành lòng giả và hình thành huyết khối. Khối huyết này chèn ép lòng mạch thật, làm giảm nghiêm trọng lưu lượng máu đến nuôi ruột.

Tình trạng thiếu máu ruột cấp là một cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được xử trí kịp thời, ruột có thể bị hoại tử do thiếu oxy và dưỡng chất. Khi đó, người bệnh có nguy cơ phải cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trước diễn biến khẩn cấp, ê-kíp can thiệp mạch của Bệnh viện Thanh Nhàn đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật tái thông động mạch bị tắc. Các bác sĩ đưa dụng cụ can thiệp vào đúng lòng thật của động mạch và đặt stent nhằm khôi phục dòng máu nuôi ruột.

Sau can thiệp, dòng máu được tái lập thành công, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu ruột. Đáng chú ý, cơn đau bụng của bệnh nhân giảm rõ rệt gần như ngay sau khi thủ thuật hoàn tất.

Bác sĩ Thịnh cho biết đây là trường hợp thứ 7 được bệnh viện xử trí thành công trong gần 9 năm qua. Điều này cho thấy bóc tách động mạch mạc treo tràng trên là bệnh lý tương đối hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng nếu chẩn đoán và điều trị chậm trễ.

Các chuyên gia khuyến cáo tập thể dục là biện pháp quan trọng giúp nâng cao sức khỏe, song việc tập luyện cần phù hợp với thể trạng, đúng kỹ thuật và tăng dần cường độ theo thời gian. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng bất thường sau vận động như đau bụng dữ dội, đau kéo dài không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, buồn nôn, nôn, chướng bụng hoặc cảm giác đau khác hẳn với đau cơ thông thường.

Những dấu hiệu này có thể là lời cảnh báo của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần được thăm khám sớm. Trường hợp trên cũng cho thấy bên cạnh việc rèn luyện thể chất, lắng nghe những tín hiệu bất thường của cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.