Gan "khỏe" hơn hẳn sau khi bỏ 1 loại đồ uống: Bác sĩ Nhật đưa ra lời khuyên

Minh Khang (theo Chinapress) |

Gan nhiễm mỡ đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến của xã hội hiện đại, không chỉ ở người trung niên mà còn ở người trẻ.

Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh thói quen ăn uống, đặc biệt là lựa chọn đồ uống hằng ngày, có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong quá trình cải thiện chức năng gan.

Theo bác sĩ phẫu thuật gan người Nhật Bản Tetsuya Ogata, nhiều bệnh nhân gan nhiễm mỡ tại phòng khám của ông đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt chức năng gan chỉ sau khoảng một tháng. Điểm chung là họ đã loại bỏ hoàn toàn đồ uống có đường và chuyển sang ba loại đồ uống cơ bản gồm: nước lọc, trà không đường và cà phê đen.

Bác sĩ Ogata cho biết các loại đồ uống chứa đường, đặc biệt là nước ngọt, trà sữa hay nước trái cây đóng chai thường chứa nguồn cung năng lượng “rỗng” nhưng lại thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan. Khi loại bỏ nhóm này, gan được “giảm tải”, từ đó cải thiện dần chức năng chuyển hóa.

Giảm đồ uống có đường sẽ tốt cho gan.

Các lựa chọn được khuyến nghị bao gồm:

- Nước lọc (nước khoáng hoặc nước có ga không đường)

- Trà không đường (trà xanh, trà ô long, trà đen)

- Cà phê đen nguyên chất (không đường, không sữa)

Không phải đồ uống “lành mạnh” nào cũng tốt cho gan

Một điểm đáng lưu ý là nhiều loại đồ uống tưởng chừng tốt cho sức khỏe lại có thể gây bất lợi nếu sử dụng thường xuyên.

Cụ thể, sữa tươi và sữa đậu nành dù giàu dinh dưỡng nhưng vẫn chứa đường tự nhiên (như lactose) và năng lượng đáng kể. Việc tiêu thụ hằng ngày với lượng lớn có thể góp phần làm tăng cân, yếu tố nguy cơ của gan nhiễm mỡ.

Trong khi đó, các loại nước ngọt “không calo” tuy không cung cấp năng lượng nhưng vị ngọt nhân tạo có thể kích thích cảm giác thèm ăn, gián tiếp ảnh hưởng đến kiểm soát cân nặng và chuyển hóa.

Bên cạnh thay đổi đồ uống, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của chế độ ăn trong việc hỗ trợ phục hồi gan. Chuyên gia đưa ra ba nguyên tắc quan trọng:

- Thứ nhất, giảm lượng tinh bột hợp lý: Người bệnh nên cắt giảm khoảng một nửa khẩu phần tinh bột trong mỗi bữa, tương đương khoảng 100 gram cơm, bánh mì hoặc mì. Tuy nhiên, không nên loại bỏ hoàn toàn vì đây vẫn là nguồn cung năng lượng thiết yếu cho cơ thể.

- Thứ hai, thay đổi cấu trúc bữa ăn: Thay vì coi cơm là trung tâm và thức ăn là “món phụ”, cần đảo ngược quan niệm: ưu tiên thực phẩm giàu đạm, chất xơ và vi chất; tinh bột chỉ đóng vai trò bổ sung.

- Thứ ba, tăng cường rau xanh: Lượng rau nên đạt tối thiểu 350 gram mỗi ngày, tương đương 5–6 khẩu phần. Rau có thể được chế biến đa dạng như luộc, xào, nấu canh hoặc súp. Việc bổ sung chất xơ không chỉ cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón mà còn góp phần giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại

Theo ghi nhận từ các chuyên gia, số ca gan nhiễm mỡ đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống ít vận động, chế độ ăn nhiều năng lượng và thói quen sử dụng đồ uống có đường.

Các bác sĩ khuyến cáo gan nhiễm mỡ ở giai đoạn sớm có thể cải thiện nếu thay đổi lối sống kịp thời. Ngược lại, nếu kéo dài, tình trạng này có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Theo các chuyên gia, là việc điều chỉnh những thói quen nhỏ như lựa chọn đồ uống mỗi ngày có thể mang lại tác động lớn đối với sức khỏe gan – cơ quan đóng vai trò trung tâm trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

