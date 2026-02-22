Gan "kêu cứu" bằng cách phát ra dấu hiệu này ở chân: Kiểm tra ngay xem bạn có không

Các chuyên gia đang khuyến cáo mọi người hãy kiểm tra bàn chân của mình vì đây có thể là nơi một dấu hiệu của bệnh gan xuất hiện. Theo bác sĩ Mindy Pelz, tác giả sách bán chạy nhất, chuyên gia về dinh dưỡng và sức khỏe chức năng tại Mỹ, tình trạng da ở bàn chân có thể tiết lộ rất nhiều về sức khỏe tổng thể của bạn.

Dấu hiệu ở chân có thể cảnh báo bệnh gan

Mặc dù da chân thô ráp không phải là hiếm gặp và có thể cho thấy thiếu vitamin hoặc mang giày không vừa, nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Trong một tập của podcast nổi tiếng Diary Of A CEO, bác sĩ Pelz cho biết da chân khô, nứt nẻ có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh gan.

Trao đổi với người dẫn chương trình Steven Bartlett, bác sĩ Pelz cho biết nếu một người phát hiện da chân khô và nứt nẻ thì nên đi khám bác sĩ gia đình. Bà nói: “Da khô và nứt nẻ cho thấy máu không lưu thông tốt xuống bàn chân. Vì vậy, có khả năng gan không làm tốt chức năng thải độc và loại bỏ độc tố.”

Bà nói thêm rằng đây là dấu hiệu cho thấy tuần hoàn máu của bạn “không lưu thông tự do xuống tận bàn chân.”

Da chân khô và nứt nẻ có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Khi Bartlett cởi tất để kiểm tra bàn chân của mình, anh hỏi: “Dấu hiệu nào cho thấy gan của tôi không khỏe khi nhìn vào lòng bàn chân?”

Bác sĩ trả lời: “Đó là những vết nứt khô rõ rệt.”

Gan chủ yếu đảm nhiệm bốn chức năng chính gồm: hỗ trợ tiêu hóa, lọc và làm sạch máu, hỗ trợ hệ miễn dịch và tham gia vào quá trình đông máu. Các dấu hiệu cảnh báo tổn thương hoặc suy gan thường xuất hiện khi gan không thể thực hiện tốt các nhiệm vụ này; triệu chứng có thể khác nhau ở mỗi người.

Những người mắc bệnh gan mạn tính có thể bị ngứa da (pruritus). Cơn ngứa có thể khu trú ở một vùng nhất định như bàn chân hoặc lan ra toàn cơ thể. Da ở những vùng này có thể đỏ, thô ráp, nổi sần hoặc nứt nẻ. Gãi thường không làm giảm khó chịu, và tình trạng ngứa thường nặng hơn vào ban đêm, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Gót chân khô và nứt nẻ cũng có thể là dấu hiệu thiếu vitamin B3 hoặc axit béo omega-3. Gan sản xuất mật, giúp phân giải và hấp thu các vitamin tan trong chất béo và các dưỡng chất. Nếu gan hoạt động không tối ưu, cơ quan này có thể gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ mật để hấp thu các vitamin và dưỡng chất quan trọng. Thiếu vitamin B3 có thể dẫn đến bệnh pellagra, đặc trưng bởi tiêu chảy, viêm da và sa sút trí tuệ.

Da khô nghiêm trọng cũng có thể là dấu hiệu của xơ gan, do gan không thể xử lý vitamin A — dưỡng chất thiết yếu để duy trì làn da khỏe mạnh. Một nghiên cứu năm 2021 trên 125 người mắc xơ gan cho thấy 93,5% trong số đó bị thiếu vitamin A.

Những dấu hiệu khác cho thấy chức năng gan suy giảm bao gồm: vàng da (vàng mắt và da), bàn chân sưng phù, tích tụ dịch ở vùng bụng, thay đổi cân nặng bất thường, lòng bàn tay đỏ và suy giảm chức năng nhận thức.